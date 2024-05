Natjecanje za pjesmu Eurovizije, glazbeni festival koji gleda oko 200 milijuna ljudi, otvara se u nedjelju u švedskom gradu Malmou predstavljanjem natjecatelja na "tirkiznom tepihu", pri čemu ih nekoliko ima izglede za pobjedu, a trenutno je glavni favorit hrvatski predstavnik Baby Lasagna, piše Reuters.

Kladionice kao favorite imaju Hrvatsku, Švicarsku i Ukrajinu, a podaci o slušanosti na platformi Spotify upućuju na to da dobre izglede imaju i Nizozemska, Italija i domaćin natjecanja Švedska.

"Ova godina je toliko uzbudljiva jer ima četiri ili pet zemalja koje imaju stvarno dobre šanse za pobjedu", rekao je William Lee Adams, urednik Wiwibloggsa, internetske stranice za obožavatelje Eurovizije, za Reuters.

"Eurovizija je tako dosadna kada imate jednog jasnog favorita mjesecima unaprijed", no ove godine je drukčije, dodao je Adams.

Hrvatski natjecatelj, 28-godišnji Baby Lasagna, Marko Purišić, ovog je tjedna prestigao Švicarsku i postao favorit kladionica sa svojom pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", koja govori o mladom Hrvatu koji napušta dom u nadi da će postati "gradski dečko" s boljim prilikama.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Glazbeno natjecanje, koje se održava od 1956., postupno je postajalo sve uključivije, a osobito spram LGBTQ+ zajednice. To je i motiv 24-godišnjeg švicarskog repera i pjevača Nema, koji će izvesti pjesmu "The Code", koja kombinira žanrove drum and bassa, opere, rapa i rocka, a pjeva o vlastitom putovanju prema otkrivanju sebe kao nebinarne osobe.

Ukrajinu, koja je pobijedila na natjecanju prije dvije godine, nekoliko mjeseci nakon što ju je napala Rusija, ove godine predstavljaju 28-godišnja alyona alyona i 32-godišnja Jerry Heil s pjesmom "Teresa & Maria", pop skladbom s primjesama folka te snažnim plesnim ritmom i brzim rapom. Zemlja pobjednica u pravilu organizira sljedeće natjecanje, no prošlogodišnje je održano u Velikoj Britaniji zbog rata u Ukrajini.

Idući umjetnik s izgledima za pobjedu je 26-godišnji Joost Klein iz Nizozemske sa svojom pjesmom "Europapa" koja miješa pop elemente s električkim stilom zvanim happy hardcore. Klein, koji je izgubio oba roditelja kao dijete, kaže da pjesma govori o siročetu koje putuje Europom i pokušava pronaći samo sebe, a otac ga je naučio da vjeruje u Europu bez granica.

Šanse ima i talijanska predstavnica, 23-godišnja Angelina Mango sa svojom pjesmom "La Noia", što u prijevodu znači "dosada". Švedska bi također mogla ponovno pobijediti, a nju predstavljaju norveška braća blizanci Marcus i Martinus Gunnarsen s pjesmom "Unforgettable".

Izrael, koji je dosad pobijedio četiri puta, predstavlja 20-godišnja Eden Golan, koju kladionice također svrstavaju u prvih 10 favorita. Njena pjesma "Hurricane" je treća koju je Izrael predložio nakon što je Europska radiodifuzijska unija odbila dvije pjesme zbog tekstova koje je smatrala političkim.

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna neumoljivo raste na eurovizijskim kladionicama. Pogledajte za koliko 'šiša' Švicarca