Arena Zagreb bez Thompsona na rasporedu: Menadžment sazvao konferenciju

Iako je najavljeno da će Marko Perković Thompson (59) nastupiti u Areni Zagreb 27. prosinca, službeni raspored događanja Arene za prosinac, objavljen na stranicama podružnice Zagrebačkog holdinga, još uvijek ne uključuje njegov koncert.

Raspored prikazuje sve događaje u dvorani, podijeljene u glazbene, sportske i druge kategorije. Među njima su prošli koncerti Severine, Crvene Jabuke i Mile Kitića, te planirani nastupi u prosincu 2025. i zakupljeni termini za 2026. godinu.

Jedini potvrđeni događaj u prosincu je sportski susret EHF Lige prvaka između RK Zagreba i Eurofarm Pelistera. Glazbeni raspored uključuje koncerte Saše Matića, Tilla Lindemanna, Tomislava Bralića i klape Intrade te Urban & 4 s gudačkim kvartetom. Koncert Marka Perkovića Thompsona trenutno nije naveden. Cijeli raspored, pogledajte OVDJE.

Konferencija za medije!

Uz to, menadžment Marka Perkovića Thompsona objavio je na Instagramu i poziv medijima.

''Redakcijama svih medija.

Poštovani,

pozivamo vas na konferenciju za medije menadžmenta Marka Perkovića Thompsona koja će se održati u srijedu, 26. studenoga 2025. u 12:30 sati u hotelu Zonar u Zagrebu na adresi: Trg Krešimira Ćosića 9., Konferencijska dvorana 'Motion'.

Na konferenciji za medije menadžment će se osvrnuti na aktualne teme vezane uz rad i daljnje profesionalne aktivnosti Marka Perkovića Thompsona, a predstavnici medija imat će priliku postaviti pitanja.

Ljubazno vas molimo da o ovom pozivu obavijestite i kolege iz vaše redakcije.

S poštovanjem,

Menadžment Marka Perkovića Thompsona."

Podsjetimo da se nedavno Thompson oglasio na društvenim mrežama zbog odluke zagrebačke vlasti da mu zabrani izvođenje pjesme ''Bojna Čavoglave'' u gradskim prostorima. Glazbenik ističe da je pjesma pravno legitimna i da ju je Visoki prekršajni sud potvrdio, dok Ustavni sud nikada nije donosio odluku o njoj.

''Odluka gradonačelnika i vlasti ignorira sudsku presudu i predstavlja diskriminaciju te kršenje mog prava na rad, kao i prava publike. Unatoč tome, 27. prosinca u Zagrebu, u Areni, izvest ću pjesmu ‘Bojna Čavoglave’. Pjesma je nastala u kontekstu Domovinskog rata i mog angažmana u Zboru narodne garde i HOS-u'', poručio je Thompson.

Thompson kritizira gradske vlasti zbog, kako tvrdi, manipuliranja javnošću i zabrane izvođenja pjesme. Naglasio je da ne pristaje da mu netko određuje što smije ili ne smije pjevati.

