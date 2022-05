U novom serijalu portala Net.hr razgovaramo s brojnim ličnostima s hrvatske showbiz scene. Četvrta u nizu bila je Antonia Matković Šerić, pjevačica grupe Pavel. restauratorica i konzervatorica.

Povod našem razgovoru bio je singl koji najavljuje novi, sedmi studijski album grupe Pavel - "Dani koji sjaje". Novi singl "Dani koji sjaje" grupa Pavel snimila je s nekadašnjim članovima Novih Fosila – Sanjom Doležal, Marinkom Colnagom i Vladimirom Kočišem Zecom.

Autorski potpis i ovog puta pripada Aljoši Šeriću, uz producenta Jeru Šešelju koji je ovog puta uz Aljošu koautor glazbe i aranžmana, dok je Dalibor Grubačević raspisao aranžman gudača. Na pjesmi su uz Sanju, Marinka i Zeca prateće vokale pjevali Nataša Mirković i Vladimir Pavelić Bubi, članovi zadnje postave Novih Fosila, uz još Dariju Hodnik i Dragana Brnasa. Video ekranizaciju pjesme, koja bez sumnje u nama izaziva osjećaj nostalgije za nekim minulim vremenima, u priču je upakirao Radislav Jovanov Gonzo.

Pjesma zvuči kao da ju je pisao sam Rajko Lima Dujmić s namjerom ponoviti najbolje pjesme Fosila iz osamdesetih kad su bili domaća varijanta ABBA-e, a sama Antonia ne može sakriti sreću zbog ove suradnje.

“Ne mogu uopće dovoljno naglasiti koliko mi je bilo drago kada su pristali snimiti ovu pjesmu s nama. Aljoša im je poslao demo verziju i potajno smo grizli nokte iščekujući njihov odgovor. Od prvih trenutaka stvaranja te pjesme upravo smo njihove vokale imali na umu” rekla je Antonia ističući kako i njena djeca uživaju u pjesmama uz koje je i ona sama odrastala.

'Držim fige jedino da mi dijete neće slušati narodnjake'

Podsjetimo, Antonia osim što je uspješna glazbenica, je i majka dvije prekrasne djevojčice, a u novoj je epizodi otkrila i što slušaju njene djevojčice.

“Ja ne idem za tim, ali mojoj Luni uđe u uho neki tekst za koji sam ja mislila da ga uopće neće niti upamtiti, a ona ga krene pjevušiti po kući. Sva sreća pa mi slušamo kvalitetnu glazbu pa dijete upija. Držim fige jedino da mi dijete neće slušati narodnjake, cajke. Ima i dobrih pjesama u tom žanru, nećemo generalizirati pa reći da je neki određeni žanr loš ili nekvalitetan, ali u svakom žanru ima i jako loše i jako kvalitetne glazbe. No, ipak - ja tu podvlačim crtu. Mislim da u tim narodnjačkim pjesmama ima možda teksta koji je neprimjeren mlađem uzrastu pa naravno da djetetu neću puštati takve pjesme. Ipak, Bože moj, sigurna sam da će doći u doticaj s takvom glazbom kad bude tinejdžerka. Ne mislim joj braniti. Mislim da je najgora stvar zabrana jer ona tek napraviš kontraefekt. Vjerujem da će naša djeca kroz nas stvoriti neki dobar glazbeni ukus”, istaknula je ova vrckava Splićanka.

'Najlakše bi bilo sve izbetonirati i ojačati konstruktivno'

Inače, Antonia je po struci konzervatorica i restauratorica, dok je njezin partner - Aljoša Šerić - po struci pravnik. Zanimalo nas je misli li, kao netko tko je izravno uključen u proces same obnove gradova nakon potresa, jesu li nadležne institucije radile posao kako su trebale i kada su trebale.

“Što se tiče tijela nadležnih u gradskim institucijama, kako sam i sama zaposlenica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, dakle, Zavoda koji je osnovan od strane Grada Zagreba, apsolutno smatram da je učinjeno sve jer sam i sama dala sve od sebe i mi kao grad smo napravili sve i još uvijek radimo sve što je u našoj moći. Potpora smo i birokratska i administrativna i konzervatorska potpora radovima koji se obavljaju, ali evo država mora napraviti svoje. Zakonodavni okvir je trebao biti postavljen i on je, nadam se, sada postavljen. Mislim da se sada procesi ubrzavaju. Novi ministar graditeljstva i prostornog uređenja mislim da daje sve od sebe. Uvijek imam povjerenja u državne i gradske institucije. I sama sam svjedok da nije jednostavno kad imate tako jednu kompleksnu situaciju u kojoj puno stručnjaka mora surađivati i naravno da će takav proces biti jako težak, posebno kad u gradu Zagrebu imate i zaštićenu cjelinu na koju posebno treba paziti. Najlakše bi bilo sve izbetonirati i ojačati konstruktivno, ali imamo staru gradsku jezgru i neke spomenike kulture koje ne možemo tek tako obnoviti na način na koji bi mogli neku noviju gradnju. Taj kvalitetan pristup ima svoj vijek trajanja i nešto što je kvalitetno odrađeno uvijek će trajati dulje”, govori Antonia naglašavajući da svi stručnjaci daju sve od sebe sukladno etici i struci.

Tvrdi kako je u zakonodavnom okviru bilo najviše problema.

“Zakon nije od početka funkcionirao. Koliko slušam, mislim da se stvari ubrzavaju, ali mislim da će sve ovo trajati dugi niz godina. I više desetaka godina i mislim da svi trebamo toga biti svjesni”, govori ističući kako je zadovoljna trenutnom gradskom vlašću u Zagrebu.

'Ne treba stagnirati ni na jednom području života'

Tijekom razgovora otkrila nam je i kako je strašno nestrpljiva, ali i da ne podnosi kritiku baš najbolje.

“Ja sam tu koma. Bolje da ne čitam nikakve komentare. Zašto bi netko išta loše pisao uopće - ja sam taj tip osobe. Ako mi se nešto pretjerano ne sviđa radije ću utihnuti, nego nešto ružno reći. Ako smatram da moja kritika može nešto dobro donijeti, onda ću je i reći, inače ne. Užasno sam kritična sama prema sebi. Mrzim se slušati i općenito mrzim te televizijske snimalice. Mislim da te ta kritičnost dovodi do toga da se ispravljaš i radiš na sebi. Svaki put kad se čuješ naučiš nešto o sebi i pokušaš biti bolji. Na sceni sam već 10 godina i sigurno da sam bolja u odnosu na ono kakva sam bila na početku. Rastemo, razvijamo se i to je zapravo i lijepo i tako treba biti. Ne treba stagnirati ni na jednom području života pa tako ni na onom profesionalnom. Što se tiče kritike Aljoši dok stvaramo, to je isključivo u službi naše glazbe. Samo želim da smo savršeni, da smo što bolji”.

Što se tiče planova za budućnost, izgleda da je je pred grupom Pavel dugo i radno ljeto.

“Uskoro pripremamo jedan veći koncert na kojem ću prisustvovati i ja jer me do sada mijenjala Vanda Winter, kojoj se toliko zahvaljujem na svemu. Radi se o koncertu na Ljetnoj pozornici Tuškanac, 29. lipnja. Tu pozornicu želimo već nekoliko godina i mislim da će ovaj put sve biti kako treba. Bit će to prekrasan glazbeni događaj, s puno iznenađenja. Prvo Pavel, onda more”.