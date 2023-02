Pjevač Alen Vitasović (54) je rekao da Hrvatskoj ne treba još jedna pjesma na Eurosongu o tužnoj ljubav, a objasnio je i da mnogi ne razumiju pjesmu iako ona ima poruku važnu za čitav svijet.

Pobjednička pjesma s Dore od riječke grupe Let 3, 'Mama ŠČ' posljednjih je dana u centru pažnje, a sada je predstavnike Hrvatske za Eurosong komentirao i pjevač Alen Vitasović.

Pjesmu mnogi ne razumiju

Vitasović je u emisiji 'Kod nas Doma' voditeljici Ivi Šulentić pojasnio svoje viđenje pjesme i ustanovio kako je mnogi uopće ne razumiju.

"Pjesma je onako ružna za čuti, muzički, ali ima strašnu poruku, mislim da su oni to namjerno napravili da zavaraju sav ovaj šminkeraj i ove ljigavce koji nastupaju", objasnio je Vitasović.

"Što bi sad trebali poslati nekoga na Euroviziju da plače za nekom djevojkom? Ovi su napravili poruku za cijeli svijet, to je pacifistička poruka, ja sam isto pacifist, to je antiratna pjesma, samo što to puno ljudi uopće ne razumije jer u ovoj zemlji ima puno primitivaca i polupismenih ljudi", dodao je Vitasović.

Na eurovizijskim kladionicama Hrvatska nije godinama bolje stajala. Let 3 je nekoliko dana nakon pobjede Hrvatsku s 29. postavio na 15. mjesto eurovizijskih kladionica.