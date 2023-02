Pjesma "Mama ŠČ" postala je pravi fenomen, a hoće li Let 3 na Eurosongu biti cenzuriran, kakve su reakcije na engleski prijevod pjesme i što prolazi na Eurosongu, pričalo se i u sinoćnjem Otvorenom, a gosti su bili glazbeni kritičar Večernjeg lista Hrvoje Horvat, glazbeni kritičar Jutarnjeg lista Aleksandar Dragaš te urednik “Dore 2023” Tomislav Štengl, piše HRT.

Uzdizanje pobjednika

“Veliki je značaj pobjede Leta 3 na Dori. Oni su otvorili prostor koji je kod nas godinama bio zatvoren, a vapio je za tim da se za njega čuje široka publika”, kazao je Horvat.

“Let 3 je sve ‘zapakirao’ odlično i mislim da su potpuno u krivu oni koji se bune i misle da Let 3 nije za Eurosong. Mislim da će Let 3 biti jedni od najnormalnijih, obzirom na vrijeme u kojem živimo”, kazao je Dragaš.

“Poslušao sam sve pjesme i na prvu mi je loptu to bilo ‘Ovo je hit!’. Pjesma će izazvati reakciju. Kad dodate i scenski nastup – ona je uspjeh. To dokazuje i ovih pet dana. Ne pamtim da u domaćim i stranim medijima izlaze toliki članci o pobjedniku Dore – zovu konkurentske televizije, traže naše sadržaje. Reakcija je velika”, istaknuo je Štengl.

Kasnimo li s ovakvim nastupom?

Hrvoje Horvat smatra da Hrvatska ne kasni s ovakvim nastupom na Eurosongu. Osvrnuo se na prošlogodišnji nastup Konstrakte te podsjetio da Let 3 djeluje već 30 godina.

"Konceptualni nastup su oni osmislili. Oni su neke stvari zaista patentirali u domaćem prostoru. I to u glazbi i u kazalištu i to im daje pravo da se služe ovakvim diverzijama. Nama je kao društvu trebalo 20 do 30 godina da bismo priznali to kao nešto što bi trebali honorirati i poslati na Eurosong" , ustvrdio je. Dodao je da je pjesma i glazbeno sjajna.

S tim se složio i Aleksandar Dragaš.

"Oni već 37 godina nastupaju, ali da kasnimo - onda to ne bi izazvalo toliko pažnje", smatra Dragaš. Žao mu je što 2003. na Eurosong nije išao Kawasaki 3p i Antonija koji su imali jednu od najpamćenijih pjesmi na Dori. Međutim, nije pobijedila jer nije bilo senzibiliteta.

"To je rock-opera zgužvana u dvije minute"

Za pjesmu "Mama ŠČ!? kazao je da je mirovna i antiratna te da u njoj ima i elemenata mjuzikla "Jalta, Jalta". "To je rock-opera zgužvana u dvije minute koja ima poruku i fascinantne kostime.

"Ako ideš na natjecanje za ajvar, onda ne šalješ pekmez od šljiva. Napokon smo shvatili i poslali jako ljuti ajvar. Zato je to već sad zapaženo.

Snimka je poslana i nema nikakvih problema

Tomislav Štengl kazao je kako je nakon pobjede pjesma poslana u EBU te da je ona objavljena na na svim svojim portalima i društvenim mrežama. Također, BBC je jučer poslao upit za korištenjem naših materijala kako bi promovirao Let 3 u Britaniji.

"Ja ne vidim da će se tu nešto dogoditi. Pravilo koje moramo poštovati je - da se radi o nepolitičnom showu i da ne smije biti nikakvih političkih formulacija. Trebamo paziti i da nema eksplicitnih scena budući da Engleska s Eurosongom počinje u 20 sati. Ni jednog ni drugog kod nas nema", naglasio je.

Hrvoje Horvat podsjetio je da je jedina pjesma zabranjena na Eurosongu bila ona iz Bjelorusije 2021.. Radilo se o pjesmi koja je posprdno govorila o demonstracijama protiv predsjednika Lukašenka. Dragaš je dodao kako "samo psihopati mogu bit protiv pjesme u kojoj psihopat kaže da želi ići u rat".

Što s ružama?

Let 3 nastupa u prvom dijelu prve polufinalne večeri i mogli bi biti u prime timeu - prije 21 sat po britanskom vremenu, napomenuo je Štengl te ponovio kako u nastupu nema ništa sporno ili eksplicitno." A ruže? Sve je to bilo suptilno izrežirano i to su bile sašivene ruže. Sve je na režiseru Eurosonga. Zato postoje probe i generalne probe", zaključili su gosti Otvorenog.



Na koji će se način finalizirati nastup

"Mi ćemo im dati prijedlog. Ne znamo hoćemo li ga malo modificirati s obzirom na to da je u Liverpoolu malo drugačija scenografija. Led ekrani će biti uglavnom u istom obliku. Ali, ako se u Liverpoolu neće žaliti na materijale koje moramo predati do 8. ožujka - ne vjerujem da će biti problema, kazao je Tomislav Štengl.

Aleksandar Dragaš smatra da bi eventualno sporne mogle biti rakete s natpisom 'NJINLE'.

"Let 3 je u trendingu u Hrvatskoj još uvijek prvi. Gledanost Dore je, otkad smo se vratili u Opatiju - nikad veće. Glasanje publike na telefonima - nikad veće. To je nešto što se dosad nije događalo", zaključio je Štengl.

Dragaš je dodao kako je Dora ove godine iznjedrila nikad više dobrih pjesama i izvođača, a izdvojio je Detour, Barbaru Munjas, Krešu i kisele kiše, The Splittersu i Borisa Štoka.

Emisija je zaključena pozdravom: ŠČ!

Gledatelji nezadovoljni izborom gostiju

No, mnogi korisnici društvenih mreža smatraju da je HRT u ovom slučaju jako pristran te da je pozvao samo jednu stranu koja hvali i uzdiže Let 3. Većina gledatelja smatra da HRT kao nacionalna i javna televizija treba biti nepristrana te u ovakvu emisiju pozvati goste različitih pogleda što u sinoćnjoj emisiji nije bio slučaj.

“Zašto niste pozvali nekog tko ima i drugačije mišljenje? Emisija se sada ne zove Otvoreno, nego Zatvoreno”, piše jedna korisnica.

“Da baš su odabrani svi koji hvale, a nitko tko je protiv i dok je internet preplavljen negativnim kritikama, tamburaju istu pjesmu i to bez srama, a riječ je o ‘kuhinji'” kao i u svemu. Zar misle da smo takve budale koje ne kuže što se radi, a sramotno za HRT koja ne drži do profesionalnosti, već samo do predstave”, jedan je od komentara.

“Dovesti u studio tri osobe koje govore isto, a nijednu koja bi, ne daj Bože, rekla nešto protiv pjesme. Vrhunsko novinarstvo, nema šta”, dodaje drugi.