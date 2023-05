Iste večeri kad je Aca Lukas u subotu održao koncert u prepunoj zagrebačkoj Areni, održano je finale Eurosonga, glazbenog spektakla za koje srpski pjevač smatra da je pravi kič i "katastrofa."

Lukas je u intervju za Scenu otkrio da mu se nimalo ne sviđa pjesma "Mama ŠČ" grupe Let 3, a iste epitete dodijelio je i srpskom predstavniku Luki Blacku.

"Moram reći iskreno, oni nisu preslika Srbije, a ni Hrvatske. Meni je taj Eurosong skroz bezveze. Bio sam najveći protivnik tog šoua. To je ozbiljna katastrofa što se tiče glazbe. Prije su se tamo rađali hitovi poput Lane moje od Željka Joksimovića, Marija Magdalena od Doris Dragović… E, to je prava glazba. To možeš pjevati kad čuješ na radiju… A ove naše pjesme… Zamisli da to čuješ na radiju? Pomisliš da ti se pokvario radio. Misliš da si pomiješao stanicu", rekao je Aca kroz smijeh pa je priznao da bi volio zapjevati u pulskoj Areni koja je hram kvalitetnih izvedbi.

'Volio bih nastupati u pulskoj Areni jer je to hram prave glazbe'

"Volio bih nastupati u pulskoj Areni jer je to hram prave glazbe. Smatram da se glazba koju radim s ekipom može izvesti tamo. Nadam se da će mi se želja ostvariti. O tome ću više razmišljati nakon premijere mojeg biografskog filma. No, moram reći da će novi aranžmani biti dostojni pulske Arene", otkrio je pjevač pa je iznio više detalja o filmu "Kafana na Balkanu."

"Film će biti prikazan na moj rođendan, 3. studenoga. Materijal još nije montiran. Ima sjajnih scena u filmu, vidjet ćete sve', kazao je pjevač koji nije htio otkriti hoće li u filmu biti ljubavnih scena, ali je ispričao kakav je kad se zaljubi: "Aca kad se zaljubi isti je kao i sad, samo mi porastu uši. Šalim se, ne vidi se kad sam zaljubljen."