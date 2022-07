Drugu godinu za redom, u ambijentu srednjovjekovnih zidina Šibenika, posjetitelji će doživjeti neponovljivo glazbeno iskustvo koje će na otvorenju festivala 14. srpnja omogućiti riječki indie bend Jonathan, kao uvertira Pipschips & videoclipsima koji ove godine obilježavaju 30. obljetnicu postojanja. Već u tjednu nakon, 21. srpnja, nastupit će rock’n’roll bend Električni orgazam te daleko najpoznatiji i najvažniji bend devedesetih, Kojoti, a 28. srpnja rezerviran je za brojne fanove posljednjih hitova grupe Silente.

„Projekt GLASNO suštinski ove godine slavi svoj treći rođendan. Iz jednog online 'pandemijskog' projekta, stasali smo u prepoznatljiv glazbeni brand. Posebno nam je zadovoljstvo vratiti se u nama jedan od najdražih prostora na Jadranu, zajedno sa svim prošlogodišnjim partnerima, ali je od posebne važnosti naglasiti i to da nam se ove godine priključuje i A1 Hrvatska kao glavni partner festivala, što ovu priču čini još zanimljivijom i bogatijom za sve posjetitelje. Pozivamo sve one koji žive glazbu i pozitivnu energiju da dođu bit glasni skupa s nama, jer dobre vibre, hitova i vrhunske glazbe ni ove godine neće nedostajati. I sve to s najljepšim pogledom na more“, rekla je Zorana Kličković, event manager, RTL.

U nezaboravnoj zabavi uživat će se i tijekom kolovoza, pa tako 4. kolovoza stiže prava glazbena poslastica, svima obožavani Edo Maajka, koji će u Šibeniku predstaviti svoj novi album. Kroz ljeto će još 12. kolovoza nastupiti Goran Bare & Majke, a za kraj ovog festivala, 18. kolovoza, svi koji se odluče posjetiti Tvrđavu sv. Mihovila uživat će u zvukovima Rundeka & Ekipe.

A1 pripremio i iznenađenje za korisnike

„Raduje nas što imamo mogućnost ove godine biti dijelom festivala, zbog čega je A1 Hrvatska pripremio i posebno iznenađenje za sve naše korisnike i ljubitelje dobre glazbe koje na A1 Xplore Music by Deezer usluzi, između 90 milijuna dostupnih pjesama, čeka i posebno pripremljena playlista s najvećim hitovima ovogodišnjih izvođača A1 predstavlja GLASNO s Tvrđave“, izjavila je Iva Ančić, rukovoditeljica odjela za brend, marketinške komunikacije i digitalno poslovanje u A1 Hrvatska.

Podršku i priznanje festivalu izrazio je i zamjenik gradonačelnika Grada Šibenika, Danijel Mileta: „Šibenik kao povijesni grad nudi ambijent u kojem prvenstveno građani, a potom i turisti uživaju svaki dan. Riječ je o najuspješnijem gradu kada govorimo o transformaciji i ulaganju u kulturnu baštinu. Tvrđava sv. Ivana, najveća i najkompleksnija šibenska kopnena utvrda, nedavno je službeno posjetiteljima otvorila svoja vrata, tako da sada imamo tri fantastično opremljene utvrde, od kojih se Tvrđava sv. Mihovila pokazala kao idealno mjesto za koncerte. Prošlih ljeta svi smo uživali svi u odličnoj glazbenoj ponudi i ništa manje ne očekujemo ni ove godine."

Svoje ulaznice za koncerte potražite na eventim.hr, a pripreme za najbolje koncerte u godini obavite slušajući posebno pripremljenu A1 predstavlja GLASNO s Tvrđave playlistu.

A1 Xplore Music by Deezer usluga je kojom A1 Hrvatska omogućuje svojim privatnim i poslovnim korisnicima uživanje u glazbenim hitovima bez reklama. Kako do usluge A1 Xplore Music by Deezer i najvećih hitova svih izvođača festivala A1 predstavlja GLASNO s Tvrđave saznaj ovdje.