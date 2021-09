Pjevač Giuliano Đanić snimio je heavy metal duet s Doris Dragović koji će svijetlo dana ugledati sredinom listopada. Radi se o obradi pjesme "Tajna" benda Osmi putnik, a detalje o toj suradnji Giuliano je otkrio za Jutarnji list.

"Nisam bio siguran da će se Doris svidjeti pjesma jer to nije njezin đir. Zapravo, bilo je puno lakše i brže od očekivanog jer joj se pjesma dopala odmah. Prva njezina reakcija je bila: 'Ovo je neka borba dobra i zla, a zapravo je ljubavna pjesma'. Riječ je o heavy metal pjesmi Osmog putnika", kazao je.

Giuliano s Osmim putnikom snima album.

"Planiramo izlazak 'best off' albuma Osmog putnika pa će se i ta pjesma naći na njemu. Doris nam je prva pala napamet jer s njom ova pjesma ima drugu dimenziju i nevjerojatnu energiju. Ljudi će se ugodno iznenaditi. Najava spota je fascinantna, nešto poput filmske priče", otkrio je.

Doris se odlično snašla

Spot za singl "Tajna" radila je poznata svjetska redateljica nominirana za Oscara Nina Mimica, a snimao se nekoliko dana na više lokacija u Splitu. Giuliano tvrdi kako se Doris odlično snašla u rock vodama.

"Za razliku od Doris, odrastao sam na rocku i tu dobro 'plivam'. Međutim, Doris je to otpjevala kao da pjeva rock-pjesme cijeli život. Baš nam je lijepo legla pjesma", kazao je te je otkrio i kakve reakcije očekuje od publike.

"Isprva šok i iznenađenje, a iza toga totalno uživanje."

Giuliano je odavno želio snimiti duet s Doris.

"Nisam baš očekivao da ću na takav način snimiti duet s Doris. Ali vrijedilo je čekati jer je ispalo vrhunski. Tko čeka, taj dočeka valjda", kazao je.

On i supruga Kristina neko su vrijeme imali beach bar u Podstrani, no zatvorili su ga nakon četiri godine jer se Giuliano nije baš našao u tome. On trenutno ima svoj večernji show na Radiju Dalmaciji.