Novi napeti triler "The Weekend Away" redateljice Kim Farrant uskoro stiže na Netflix. Radnja tog filma odvija se u Splitu, a u njemu glumi Leighton Meester koja je hrvatskoj publici najpoznatija po ulozi u seriji "Tračerica".

Ove srijede izašao je i trailer za film koji vrvi zadivljujućim prizorima grada podno Marjana. Pored Leighton, u uratku "The Weekend Away" glume i Christina Wolfe te Ziad Bakri, a naš Amar Bukvić pojavljuje se u ulozi policajca Pavića.

Film je snimljen prema istimenom romanu Sare Alderson, a radnja prati dvije najbolje prijateljice, Beth (Leighton Meester) i Kate (Christina Wolfe), na odmoru u Splitu koji je pošao po zlu. Kada Kate pronađu mrtvu, Beth mora dokazati svoju nevinost.

Njoj su oduzeli putovnicu jer je osumnjičena za ubojstvo, no to je neće spriječiti da sama započne potragu za istinom. Beth se nada da će, unatoč gubitku sjećanja na prethodnu večer, ipak otkriti svoj alibi i pravog ubojicu. No, problem je u tome što ne zna kome može i smije vjerovati.

Film "The Weekend Away" na Netflixu bi trebao izaći 3. ožujka, a to tada publika može uživati u napetom traileru.