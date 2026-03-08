Sanjin, Arijin i Jelenin TOP 5: Ovi oscarovski filmovi su ih osvojili
Povodom nadolazeće dodjele najprestižnije filmske nagrade, pitali smo naše poznate glumice da otkriju koji su im najdraži Oscarovski filmovi svih vremena
Sve oči u filmskom svijetu uprte su u Oscare, čija dodjela će se održati u kultnom Dolby Theatreu u Los Angelesu, u nedjelju, 15. ožujka 2026. godine. Najprestižnija filmska nagrada svake godine izaziva uzbuđenje i nestrpljenje kod publike i kritike. Tim povodom mi smo zavirili u osobne favorite naših domaćih glumica i pitali ih - koji je njihov TOP 5 Oscarovskih filmova svih vremena?
Od legendarnih klasika do suvremenih hitova, njihovi izbori otkrivaju što ih inspirira i ostavlja bez daha.
TOP 5 filmova Sanje Vejnović
Glumica Sanja Vejnović, koja trenutačno oduševljava u ulozi Mirjane Vukas u RTL-ovoj seriji Divlje pčele, priznaje da joj je bilo iznimno teško odabrati samo pet najdražih Oscarovskih filmova.
Na kraju nam je ipak otkrila svoj konačni popis.
Casablanca (1942)
Kultni romantični klasik smješten u Maroku za vrijeme Drugog svjetskog rata, s Humphreyjem Bogartom i Ingrid Bergman u glavnim ulogama. Film je osvojio Oscara za najbolji film, režiju i najbolju adaptiranu scenarij.
Kum (The Godfather, 1972) & Kum 2 (The Godfather Part II, 1974)
Priča o moći, obitelji i kriminalu u mafijaškoj dinastiji Corleone, koja je redefinirala žanr gangsterskog filma. Oba filma osvojila su Oscare za najbolji film, a prvi je donio i nagradu za najbolju glumicu u sporednoj ulozi, dok je drugi nagrađen i za najbolju sporednu mušku ulogu i režiju.
Sofijin izbor (Sophie's Choice, 1982)
Dirljiva drama o ženi preživjeloj iz holokausta, koju glumi Meryl Streep, čija je izvedba ostavila neizbrisiv trag. Meryl Streep osvojila je Oscara za najbolju glavnu glumicu, dok je film bio nominiran i u nekoliko drugih kategorija.
Schindlerova lista (Schindler's List, 1993)
Potresna istinita priča o Oskaru Schindleru, njemačkom industrijalcu koji je spasio više od tisuću Židova tijekom holokausta. Film je osvojio Oscare za najbolji film, režiju, scenarij i kinematografiju, ukupno 7 Oscara.
Parazit (Parasite, 2019)
Južnokorejska crna komedija i triler o klasnim razlikama. Film je osvojio Oscara za najbolji film, najbolju režiju, najbolji originalni scenarij i najbolji međunarodni film, postavši prvi ne-engleski film koji je osvojio glavnu nagradu.
Glumica dodaje da su joj i filmovi poput Sve o Evi, Apartman i Gospodar prstenova ostavili snažan dojam i zauzimaju posebno mjesto u njezinu filmskom srcu. Sanjin filmski ukus tako spaja klasike, moderne hitove i nezaboravne priče koje nadilaze vrijeme.
TOP 5 filmova Jelene Perčin
Jelena Perčin, Sanjina kolegica iz serije Divlje pčele, koja briljira u ulozi Rajke Vukas Bauer također nam je otkrila svojih TOP 5 favorita među Oscarovskim filmovima.
I ona priznaje da nije lako sastaviti popis, jer postoji toliko sjajnih filmova koji su je oduševili i inspirirali kroz godine
Ulica (La Strada, 1954)
Talijanski klasik Federica Fellinija prati mladu djevojku koja postaje pomoćnica putujućeg zabavljača, kombinirajući dramu i poetičnost. Film je osvojio Oscara za najbolji strani film i ostaje jedan od najpoznatijih europskih filmova svih vremena.
Prohujalo s vihorom (Gone with the Wind, 1939)
Epska američka drama smještena u vrijeme Američkog građanskog rata i rekonstrukcije, s Vivien Leigh i Clarkom Gableom u glavnim ulogama. Film je osvojio Oscara za najbolji film, a Vivien Leigh i Hattie McDaniel također su nagrađene, dok je ukupno osvojio 8 Oscara plus 2 počasna.
Fanny i Aleksandar (Fanny and Alexander, 1982)
Švedska drama Ingmara Bergmana prati braću i sestre kroz složenu obiteljsku priču punu radosti i tragedije. Film je osvojio Oscara za najbolji strani film, a također je bio nagrađen za scenografiju i kostime.
Sati (The Hours, 2002)
Drama koja povezuje tri generacije žena kroz roman i filmske adaptacije, s Nicole Kidman, Meryl Streep i Julianne Moore u glavnim ulogama. Nicole Kidman je osvojila Oscara za najbolju glavnu glumicu, dok je film nominiran i u kategorijama scenarija, sporedne glumice i produkcije.
Panov labirint (Pan’s Labyrinth, 2006)
Mračna fantastična drama Guillerma del Tora smještena u poslijeratnu Španjolsku, u kojoj mlada djevojčica otkriva čudesni, ali zastrašujući svijet. Film je osvojio Oscare za scenografiju, šminku i vizualne efekte, a ukupno 3 Oscara u tehničkim kategorijama.
TOP 5 filmova Arije Rizvić
Treća dama koja također igra u popularnoj seriji Divlje pčele Arija Rizvić također je odabrala svojih TOP 5 Oscarovskih filmova.
Chicago (Chicago, 2002.)
Glazbeni mjuzikl koji prati dvije žene optužene za ubojstvo u Chicagu 1920-ih, spajajući ples, glazbu i društvenu satiru. Film je osvojio Oscara za najbolji film i revitalizirao popularnost filmskog mjuzikla u 21. stoljeću.
Vicky Cristina Barcelona (Vicky Cristina Barcelona, 2008.)
Šarmantna romantična komedija Woodyja Allena smještena u španjolsku Barcelonu, u kojoj dvije prijateljice doživljavaju ljubavne komplikacije s karizmatičnim umjetnikom. Film je osvojio Oscara za najbolju sporednu glumicu.
Miljenica (The Favourite, 2018.)
Komedija-drama smještena u dvorac engleske kraljice Anne početkom 18. stoljeća, prikazuje splet intriga, rivalstva i manipulacija u kraljevskoj palači. Film je osvojio tri Oscara, uključujući za najbolju glumicu, i ističe se britanskim humorom i vizualnom raskoši.
Jojo Rabbit (Jojo Rabbit, 2019.)
Satirična drama o njemačkom dječaku u Drugom svjetskom ratu čiji imaginarni prijatelj je Adolf Hitler, kroz komičan i dirljiv pogled na ideologiju i odrastanje. Film je osvojio Oscara za adaptirani scenarij i balansira humor i emocionalnu dubinu.
Jedna bitka za drugom (One Battle After Another 2025.)
Novi film proslavljenog redatelja Paula Thomasa Andersona, crnohumorni akcjski triler premijerno je prikazan u rujnu 2025. godine. S Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi, impresivnim budžetom i pričom koja spaja političku satiru s obiteljskom dramom, ovo ostvarenje postavlja se kao glavni favorit za predstojeću 98. dodjelu Oscara. Film je osvojio 13 nominacija za Oscare (uključujući u glavnim kategorijama poput najboljeg filma, režije i glume).
