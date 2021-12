Od odrastanja bez oca alkoholičara do vlastite ovisnosti, od žrtve rasizma do uključivanja u crnačku terorističku organizaciju, od siromaštva do glumca čiji su filmovi zaradili najviše u povijesti, malo koja holivudska zvijezda ima toliko bogatu prošlost kao Samuel L. Jackson. Čak je i mucanje uspio pretvoriti u glumački adut – poštapalica „motherfu*er“ po kojoj je poznat zapravo mu služi kako bi prevladao blokadu u govoru.