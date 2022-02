Tražite li novu seriju uz koju ćete skratiti dosadne zimske dane, imamo prijedlog koji će vas opustiti i zagrijati

Za malo bijega od tmurne, hladnjikave zimske svakodnevice kao stvorene su opuštajuće serije s radnjom na nekom egzotičnom otoku i vječnim ljetom. Jedna od tih je nova turska romantična dramska serija „Ada Masali“ (u prijevodu na engleski: „Be my sunshine“), apsolutni hit uz koji ćete zaboraviti na kišnu prognozu i minuse.

Haziran je prekrasna mlada poslovna žena iz Istanbula, koju obaveze odvode daleko od grada i urbanog okruženja na prekrasni otok Kirlangiç. No na ovo čarobno mjesto ona ne dolazi kako bi uživala, njezin je zadatak nagovoriti lokalnog mještanina da proda svoju zemlju kako bi njezina tvrtka tamo mogla izgraditi luksuzni hotel. A taj lokalac je mladić Poyraz koji brine za teško bolesnu baku, proizvodi maslinovo ulje, prezire gradski život i ne pada mu napamet prodati zemljište i napustiti svoj način života. Već prilikom prvog susreta Haziran i Poyaza, njihove će međusobne razlike izbiti na vidjelo. No, unatoč nesuglasicama i suprotstavljenim interesima, oboje će ubrzo shvatiti da imaju mnogo više zajedničkog nego što se činilo na prvi pogled.

Glavnu ulogu Haziran glumi talentirana Ayça Aysin Turan, turska glumačka zvijezda i miljenica tabloida koju su mediji prozvali turskom Mirandom Kerr. Ayca je u Turskoj već afirmirana glumica koja se na televiziji prvi puta pojavila 2007. godine u TV seriji „Affedilmeyen“, no slava je došla s ulogom Gülfem u hit-seriji „Dinle Sevgili“ (u prijevodu: „Draga prošlost“), a domaća publika ju je imala prilike gledati i u ovdje vrlo popularnoj seriji „Ljubavna oluja“ (izvorno: „Zemheri“) te „Hakan: Zaštitnik“, snimljenoj za Netflix.

Njezin glumački partner u seriji atraktivni je Alp Navruz, koji je prije uloge Poyaza već tumačio naslovne uloge u popularnim TV serijama „Smaragdni Feniks“ (izvorno: „Zümrüdüanka“) i „Ne puštaj me iz ruku“ („Elimi birakma“). Njih dvoje upoznali su se još 2017. godine na formalnom događanju, a nakon tog prvog susreta Alp je glumicu počeo pratiti na Instagramu. No tek kada je 2020. godine počelo snimanje serije „Ada Masali“ Alp je prekinuo vezu s dotadašnjom djevojkom. Na snimanju serije očigledno je zaiskrilo između njega i glumačke partnerice Ayçe, no par je od javnosti krio da je njihov odnos prerastao iz profesionalnog u ljubavni. Tek je krajem prošle godine Alp za turske medije potvrdio da su on i Ayca stvarno zaljubljeni i tako stao na kraj spekulacijama o ljubavnom statusu glumice, koji snažno intrigira tursku javnost.

Da je ljubavna kemija između Ayçe i Alpa zaista snažna, vidljivo je od početka serije „Ada Masali“ koju možete pratiti na PLAY Premiumu, na kojem je svaki dan dostupna nova epizoda!