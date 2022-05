Jučerašnji dan na Međunarodnom filmskom festivalu u Cannesu obilježila je premijera ukrajinskog filma "Vizija leptira", redatelja Maksyma Nakonechnyija, koji je nastao u koprodukciji s hrvatskom produkcijskom kućom 4Film i koproducenticom Anitom Jukom.

Očekivano, film je izazvao velike emocije, a kao uvod u premijeru, autori koji su radili na filmu održali su prosvjed na crvenom tepihu, ukazujući na genocid koji se događa u Ukrajini. Naime, oni su nosili transparent na kojem je pisalo: "Rusi ubijaju Ukrajince. Je li vam razgovor o ovom genocidu uvredljiv ili uznemirujući? ('Russians kill Ukrainians. Do you find it offensive or disturbing to talk about this genocide?')".

Filmska ekipa je pri tome ispred svojih lica stavila znak za "osjetljiv sadržaj", kojim se inače cenzuriraju snimke i fotografije, a onda se začula sirena za uzbunu.

"Vizija leptira" debitantsko je ostvarenje koje je završeno netom prije početka rata, a koje priča emotivnu priču o ukrajinskoj vojnikinji koja pokušava nastaviti svoj život nakon ratnog zarobljeništva.

Premijera je bila emotivna

Uz posebno odobrenje države, na premijeri su sudjelovali producentice Darya Bassel i Yelizaveta Smith, glumica Rita Burkovska, redatelj Maksym Nakonechnyi, ali i hrvatska ekipa – producentica Anita Juka, izvršna producentica Laura Sinovčić, montažer Ivor Ivezić te glumci Daria Lorenci Flatz i Edvin Liverić.

"Izrazito mi je važno da je film doživio ovakav uspjeh u Cannesu, a ujedno se radi i o ogromnom uspjehu za produkciju 4Film i sve nas koji smo na filmu i radili. Smatram da je za ukrajinsku ekipu ovo mali prozor svjetla, i cijela premijera je bila itekako emotivna. Edvin Liverić i ja igramo male uloge u filmu, ali jako smo se povezali s cijelom ekipom i ostali smo u kontaktu. Iako se radi o manjoj ulozi, scena u kojoj igramo dramaturški je bitna, a na meni je ostavila veliki trag", kazala je Daria.

"Zahvalan sam Aniti i Lauri, osobno mi je izuzetno bitno što je film nastao u koprodukciji s Hrvatskom, jer dijelimo iskustvo rata, prošli smo kroz slične događaje. Ali isto tako, dijelimo zajedničku viziju i pogled prema budućnosti. Divno je vidjeti ekipu cijelog filma u Cannesu, a osobno me ganuo dugi pljesak nakon projekcije, koji se ne događa uvijek na festivalima", istaknuo je redatelj Nakonechnyi.

"Vizija leptira" svoju će hrvatsku premijeru imati u sklopu Vukovar Film Festivala, a produkciji 4Film ovo je drugi film koji je ove godine imao svjetsku premijeru u sklopu Međunarodnog filmskog festivala u Cannesu.