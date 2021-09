Matrix vratio s prvim pogledom na četvrti dio filmske franšize, a objavljen je i službeni trailer za film u produkciji studijske kuće Warner Bros.

Pokrenuta je interaktivna web stranica pod nazivom WhatIsTheMatrix.com koja obožavateljima nudi uvid u snimke iz filma. Međutim, postoji kvaka, piše CNN.

Posjetitelji web stranice suočeni su s izborima koji će odrediti ono što će vidjeti. Nakon odabira crvene ili plave pilule, reproducirat će se teaser po vašem izboru. (U "Matrixu" je crvena pilula oslobodila Nea kojeg je utjelovio Keanu Reeves. Plava pilula bi ga ostavila u njegovoj lažnoj stvarnosti.)

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Jedan od teasera kaže: "Ovo je trenutak da nam pokažete što je stvarno. Trenutno vjerujete da je…" (trenutno vrijeme) "… ali to ne može biti dalje od istine. Moglo bi biti da je ovo prvi dan ostatka tvog života, ali ako to želiš, moraš se boriti za to. "

Drugi pita: “Sjećaš li se kako si došao ovdje?” Izgubili ste sposobnost razlikovanja stvarnosti od fikcije. Ono što je stvarno tu je i sada. Sve ostalo je samo vaš um koji vas izigrava. Postaje problem kada nas fantazije ugroze. Ne želimo da se netko ozlijedi, zar ne? "

Pogledajte najnoviji trailer za Matrix 4: