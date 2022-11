Avatar 2: The Way of Water, konačno dolazi u kina vrlo brzo nakon onoga što se činilo kao beskrajno čekanje.

Nastavak rekordnog filma Jamesa Camerona vratit će publiku na Pandoru i zasigurno će biti još jedan vizualno zadivljujući spektakl, kao što je pokazano i u prvom teaseru i glavnom traileru.

Kada će Avatar The Way of Water biti u kinima?

Avatar 2 će konačno biti objavljen 16. prosinca 2022., nakon što je odgođen za prosinac 2021. zbog tekuće globalne zdravstvene krize.

Nastavak se počeo snimati 2017., ali s obzirom na to da je film mješavina žive akcije i elemenata snimanja pokreta, nije iznenađenje da je sve nešto duže potrajalo.

Trajat će dulje od tri sata

Također znamo da će film biti epski s trajanjem od 190 minuta, odnosno tri sata i deset minuta. S obzirom na to da potencijalno stižu još tri filma, Cameron je posljednjih godina radio na svima njima. U prosincu 2021. otkrio je da je već snimio neke od Avatara 4 zbog mlade glumačke ekipe.

"Sve što je trebalo raditi s određenim glumcem, radili smo sve - scene za 2 i 3 zajedno – i nešto malo za 4", rekao je za Variety.

Cameron je također rekao da možda zapravo neće režirati Avatar 4 i 5, no također je kazao: "Zapravo se nadam da ću uspjeti. Ali to ovisi o tržišnim silama. Stvarno se nadam da ćemo uspjeti napraviti četiri i pet jer je to u konačnici jedna velika priča”, kazao je.

Pogledajte najavu za Avatar The Way of Water.