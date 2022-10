Netflix je izazvao bijes nakon što je izašla vijest da bi ta platforma mogla prikazati scene koje dokazuju da je princ Philip imao aferu s bliskom prijateljicom Penny Knatchbull, u novoj sezoni serije "The Crown".

'Istina je da je Penny bila...'

Hit serija trebala bi se vratiti na ekrane 9. studenog uz zabrinutost nekih kraljevskih promatrača zbog sadržaja nove sezone.

The Sun je izvijestio da će među pričama u nadolazećim epizodama biti "intimne scene" između pokojnog vojvode od Edinburgha i grofice Mountbatten od Burme, koja je bila 30 godina mlađa od njega. Navodno su snimljene scene u kojima se par dodiruje rukama dok Philip govori o svom braku, što je potez koji je bivši tajnik za tisak pokojne kraljice nazvao "okrutnim".

Dickie Arbiter, koji je bio glasnogovornik njezinog veličanstva kraljice Elizabete II. od 1988. do 2000., rekao je da je neukusno da se takve scene prikazuju samo nekoliko tjedana nakon njezina sprovoda.

"Dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je nacija položila Njezino Veličanstvo na počinak pokraj princa Philipa, ovo je vrlo neukusno i, iskreno, okrutno smeće", rekao je te dodao: "Istina je da je Penny bila dugogodišnja prijateljica cijele obitelji. Netflix ne zanimaju osjećaji ljudi."

Glavna urednica časopisa "Majesty", Ingrid Seward, je također komentirala ovu vijest: "To je krajnje loš ukus. Ovo je fikcija. Nema šanse da u milijun godina on s bilo kim razgovara o svom braku. Kraljevska obitelj to vjerojatno neće gledati zbog vlastitog razuma."

Netflixov izvor rekao je za MailOnline da su izvješća o sadržaju sljedeće sezone "čista spekulacija".

Inače, Penny je nazivana "drugom najvažnijom ženom" u životu princa Philipa, zbog njihove zajedničke ljubavi prema vožnji kočijom par je imao prijateljstvo koje je trajalo desetljećima. Priča se da ju je Philip podržavao kada je njezina petogodišnja kći Leonora umrla od raka bubrega 1991. godine.

Naime, Penny je bila jedini član izvan obitelji koji je pozvan na Philipov intimni sprovod od 30 osoba prošle godine, odražavajući koliko je važnu ulogu imala u Philipovom životu.