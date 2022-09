Pjevačica Lizzo dobila je svoj prvi Emmy za izvanredan natjecateljski program za "Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls". U iskrenom pozdravnom govoru rekla je okupljenima: "Kad sam bila djevojčica, sve što sam željela vidjeti bilo je to da sam ja u medijima. Debela poput mene. Crna poput mene. Lijepa poput mene. Kad bih se mogla vratiti i reći maloj Lizzo nešto, rekla bih, vidjet ćeš tu osobu, ali to ćeš morati biti ti."