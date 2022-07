Međunarodni festival filmske glazbe i zvuka (International Sound & Film Music Festival - ISFMF), jedan od četiri najveća svjetska festivala filmske glazbe i jedini koji odaje počast filmskom zvuku, ove godine se održao u Puli i obilježio 10 godina održavanja. Nastavak je Pula Film Festivala koji je ove godine okupio brojne poznate i uspješne pripadnike filmske scene i industrije. Centralni događaj ISFMF festivala bila je svečana projekcija remek djela u pulskoj Areni, povijesnog filma Gladijator poznatog redatelja Ridleya Scotta iz 2000. Bio je poseban doživljaj za sve gledatelje ovakav spektakl gledati u impresivnom okruženju pune pulske Arene gdje i pripada.

U uvodnom dijelu nazvanom "Druženje s dobitnicima Oscara" dodijeljena je i nagrada za životno djelo ISFMF-a. Dobitnik nagrade je Scott Millan, jedan od najboljih dizajnera zvuka u povijesti kinematografije i jedan od najnagrađivanijih filmskih umjetnika svih vremena. Čak devet puta bio je nominiran za nagradu Oscar te je 4 puta tu nagradu i dobio. Oscar je dobio za svoj rad na filmovima Gladijator, kao i za Apollo 13, Ray i The Bourne Ultimatum, ima i 5 nominacija za nagradu EMMY od kojih je dobio jednu za film Stallin. Za jednu od najprestižnijih svjetskih nagrada BAFTA – bio je nominiran 9 puta, a pobijedio je 4 puta za filmove Braveheart, Ray, Skyfall i 1917. Radio je i na poznatim filmskim uspješnicama kao što su Schindlerova lista, Hrabro srce, Apollo 13, Vrtlog života, Pasija, Bourneov identitet, James Bond: Skyfall i drugi.

Scott Millan je sa suprugom Deborah bio gost u novootvorenom Grand Hotelu Brioni, A Radisson Collection Hotel. Hotel iz Arena Hospitality Group portfelja je upravo proslavio 50. godina postojanja. 26. srpnja 1972. godine je otvoren kako bi ugostio s drugim hotelima iz Arena Hospitality Group porftelja 150 filmskih djelatnika iz cijelog svijeta i od tada je poželjna destinacija svjetski poznatih glumaca i umjetnika iz filmske industrije. Pula je oduvijek bila centar zbivanja za mnoge umjetničke manifestacije, pogotovo je atraktivna za filmsku industriju, a Arena Hospitality Group je domaćin laureatima ovogodišnjeg Međunarodnog festivala filmske glazbe i zvuka i ponosan sponzor brojnim umjetničkim događanjima poput ovog. U ugodnom druženju s nagrađenim oskarovcom i njegovom suprugom bili su predsjednik Uprave AHG Reli Slonim i članica Uprave Manuela Kraljević te su mu u znak zahvalnosti i kao uspomenu na boravak u hotelu poklonili jednu sliku pulskog umjetnika Roberta Paulette iz njegove serije poliptiha inspirirane antičkom baštinom koje je umjetnik izradio za hotel Grand Brioni.

Nagrada za životno djelo

U društvu s predstavnicima Uprave AHG, Scott Millan je razgovarao nakon što je u nedjelju dobio nagradu za životno djelo dodijeljenu od strane International Sound and Film Music Festivala. O svojim prvim utiscima i kako se osjeća u Puli nagrađivani filmski umjetnik je izjavio:

„Ovo je moj prvi posjet Hrvatskoj i nisam znao što očekivati. Od samog dolaska oduševila me gostoljubivost, pristupačnost i toplina ljudi. Također, kao gost, ovdje se osjećam vrlo ugodno i sigurno. Zadivila me bogata povijest Pule, a posebno me se dojmila pulska Arena te projekcija filma Gladijator.

Mislim da je to jednostavno savršena pozornica za taj film koja je u meni pobudila iznimno poštovanje: pratio sam gledatelje i njihove reakcije, gledao u zvjezdano nebo, bilo je gotovo nestvarno. Razmišljao sam o tome koliko je vremena i života prošlo otkad je pulska Arena sagrađena pa do današnjeg dana, kad je i dalje veličanstvena pozornica za razna događanja. Dirnulo me koliko je zapravo gledatelja došlo te večeri u Arenu pogledati film koji je snimljen prije više od 20 godina, a i dalje u gledateljima budi emociju, to je za mene ono najbitnije: potvrda dobro obavljenog posla i motivacija za daljnji rad.“ Brojne svjetske filmske zvijezde boravile su u Grand Hotelu Brioni, A Radisson Collection Hotel kroz njegovu dugu povijest i uvijek je bio atraktivna destinacija istaknutim javnim ličnostima. Poput hotelijerstva i filmska industrija se konstantno mijenja imajući za cilj biti inovativan te pridobiti i angažirati publiku. Na temu kako komentira evoluciju filmske industrije od svojih početaka do danas i koji je njegov ključ uspjeha Millan je izjavio:

„Sve ono što vrijedi uspješno prkosi zubu vremena i u promatraču budi emociju, baš poput ovog hotela izvanredne tradicije duge 50 godina. Isto tako je i s filmom; bitno je raditi iz srca, imati iskrene namjere, poštovati publiku, a vrijeme je ultimativni test kojeg neki prođu, a neki padnu u zaborav. Ako ste ponosni na ono što radite i dosljedni ste u radu, bit ćete uspješni. Takva reputacija postaje dio onoga što jeste, postaje dio vašeg identiteta. Ja to shvaćam vrlo ozbiljno. U mom poslu, moj klijent je redatelj, moram razumjeti njegove potrebe i želje i pronaći rješenja da bude zadovoljan. Ista logika nameće se i u hotelijerstvu, potrebno je pružiti što bolju uslugu gostu i potrebno je pronaći načine kako to učiniti.“ O ugođaju koji jedinstvena atmosfera Grand Hotela Brioni, A Radisson Collection Hotel nudi svojim gostima, ali i koji potencijal hotel ima kao kulisa za film Millan je komentirao:

„Nakon što smo se smjestili u sobu, nazvao sam sina i rekao mu kako je ovo jedno od najljepših mjesta koje sam imao priliku posjetiti. Vjerujte, ne bih lagao sinu! U ovih nekoliko dana imao sam priliku uživati u istarskoj kuhinji, autohtonim sortama vina i maslinovom ulju – ono što mogu reći je da su svi aspekti istarske gastronomije uvelike nadmašili moja očekivanja. Naravno da ima potencijal biti i kulisa za film jer ovaj hotel je stvarno poseban, ne samo zbog jedinstvene lokacije, već i zbog same arhitekture zgrade i dizajna. Odiše smirenošću i sofisticiranošću. Imate osjećaj kao da se u muzeju, ali u pozitivnom smislu.“ Ove godine impresivni Grand Hotel Brioni, A Radisson Collection Hotel ponovo je otvorio svoja vrata gostima nakon velikog renoviranja i zasjao je u novom sjaju spreman da zauzme vrh u gastro ponudi hotela, kao i u sadržajima za wellness, ljepotu, zdravlje i uživanje. Jedna od najvećih investicija u turizam vrijedna preko 34 milijuna eura sada ima 227 soba i apartmana, a kroz povijest je bio jedan od predvodnika predvodnika hotelijerstva u Puli i Hrvatskoj