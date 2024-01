Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio blisko su surađivali gotovo četvrt stoljeća počevši od filma "Bande New Yorka" pa sve do najnovijeg "Ubojice cvjetnog mjeseca", njihovog šestog dugometražnog filma. DiCaprio u filmu glumi Ernesta Burkharta, koji je služio kao plaćeni ubojica za svog ujaka (Robert De Niro) dok je bio umiješan u ubojstva Osagea u Oklahomi 1920-ih. Na svečanosti National Board of Review u New Yorku 11. siječnja, Scorsese je preuzeo nagrade za najbolji film i najboljeg redatelja, dok je Lily Gladstone također osvojila najbolju glumicu za portret Mollie Burkhart.

Za vrijeme svog govora Scorsese je nahvalio DiCaprija, kojeg je nazvao jednim od najboljih glumaca u povijesti filma, piše IndieWire.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Večeras nije mogao doći ovdje iz jako dobrog razloga… Upravo je u središtu pripremajući se za novi film Paula Thomasa Andersona. Prvotno mi je Bob De Niro pričao o Leu DiCapriju kad je radio s njim u filmu 'This Boy's Life'. Rekao mi je: 'Jednog dana moraš raditi s ovim klincem.' I u to vrijeme De Niro mi nikad nikoga nije preporučio. Tako smo u 23 godine zajedno napravili šest slika… Imam povjerenja u njega. Znam da se mogu osloniti na njega. Njegova uronjenost u proces osobe koja pokušava igrati unutar priče je puna. Njegova neustrašivost je nešto što mi je dalo život kad snimam film", rekao je legendafrni redatelj te nastavio:

"Kod DiCapria postoji izluđujuća, nemilosrdna potraga za onim što bi moglo biti istina o svakom liku kojeg igra. Znate, on je genije što se tiče kinematografije, i to se moglo vidjeti na licu. Mogli ste to vidjeti ne samo kroz oči, on ima lice filma. Ne mora reći ni riječ. Sve je tu. Mogli ste to vidjeti u svim njegovim filmovima koje je snimio, od 'This Boy Life' do filma 'Gilbert Grape', koji je bio prekrasan, pa sve do izvanrednog 'The Revenant'."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dok smo radili 'Aviator' i 'Departed', osjetio sam neku vrstu oživljavanja svoje vlastite, izvjesno oživljavanje vlastite energije, stvarno, i na mnogo načina, 'Ubojice cvjetnog mjeseca' je kulminacija svega što rade zajedno. Sve do kraja kada je na klupi za svjedoke. Znao sam da mogu samo držati kameru na njemu i ne 'rezati' jer sam znao da će prenijeti sve što je bilo u tom odlučujućem trenutku. I napravili smo jedan snimak, i bio sam dirnut na setu, i to je bilo to. Iz jednog kadra vidim ga kako dublje kopa po kutovima ljudskog iskustva koje mnogi od nas zapravo ne mogu podnijeti čak ni da priznaju slabost i zablude ovog tipa u filmu. Mrzite ga, ali ste skloni i voljeti ga… sve kontradikcije onoga što znači biti čovjek. Stvarno znam da je on jedan od doista najvećih glumaca u povijesti filma. Zahvaljujem mu na svemu", zaključio je Scorsese.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko su najbogatiji glumci na svijetu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa