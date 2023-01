Jučer su objavljene nominacije za ovogodišnje dodjelu Oscara, a kladioničari su već predvidjeli pobjednike.

U kategoriji najboljeg filma, prema kladionicama, najviše šanse za osvajanje kipića daju filmu "Everything Everywhere All at Once", a odmah za njim i filmu "The Banshees of Inisherin". Iza njih nalaze se "The Fabelmans", "Top Gun: Maverick" i "TAR".

Kladioničari kao najboljeg glavnog glumca vide Brendana Frasera u filmu "The Whale". Osim njega, favorit za osvajanje kafića je i Austin Butler koji je mnoge oduševio ulogom Elvisa.

Najboljom glumicom, barem ako pitate kladioničare, trebala bi biti proglašena Cate Blanchett za ulogu u filmu "TAR". Konkurencija joj je Michelle Yeoh za ulogu u "Everything Everywhere All At Once", kojoj kladioničari malo manje šanse za osvajanje od Cate.

U kategoriji najboljeg redatelja, kladionica osvajanje Oscara predviđa Danijelu Kwanu i Danijelu Scheinertu za film "Everywhere Everything All at Once".