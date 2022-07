Johnny Depp i Amber Heard holivudske su zvijezde o kojima se i dalje bruji, no ne zbog njihovih vrhunskih glumačkih postignuća ili prestižnih nagrada, nego zbog šokantnih optužbi i suđenja koje je vrlo brzo zaradilo ne tako laskavu titulu najskandaloznijeg holivudskog suđenja posljednjih desetljeća.

Brak im je trajao samo 15 mjeseci

Johnny i Amber upoznali su se 2009. godine na audiciji za film ‘Portorikanske noći: dnevnik opijanja’ u kojem su oboje na kraju glumili, oduševivši milijune fanova svojom ljubavnom kemijom. Nakon dvije godine veze, naoko skladan par vjenčao se 2015. godine na Deppovom privatnom karipskom otoku. Brak je potrajao samo 15 mjeseci, no od samog je početka punio medijske stupce jer njihov je odnos bio i više nego intenzivan, a prve mučne međusobne optužbe za obiteljsko nasilje pojavile su se nedugo nakon razvoda.

Njihova žestoka prepucavanja nastavila su se i godinama nakon rastave, a sve je kulminiralo kada je Depp tužio Amber za klevetu zbog članka objavljenog u Washington Postu 2018. godine, u kojem je sebe predstavila kao žrtvu obiteljskog nasilja. Njegova je bivša supruga vrlo brzo uzvratila protutužbom, tražeći sto milijuna dolara, tvrdeći da je pretrpjela teško nasilje i fizičko zlostavljanje.

Suđenje je započelo 12. travnja 2022., a sve se događalo pred očima zainteresirane javnosti koja ga je, poput neke megapopularne serije, mogla pratiti na internetu i željno iščekivala svaki ''novi nastavak''. Fanovi, ali i cjekolupna javnost vrlo brzo su zauzeli strane, društvene mreže su gorjele od teorija zavjere, videa, komentara i sarkastičnih zaključaka, a o svakoj novoj izjavi razglabalo se danima.

'Johnny i Amber: Od ljubavi do mržnje'

Šestotjedno mučno suđenje puno brutalnih optužni te prljavih detalja o fizičkom i psihičkom zlostavljanju završeno je jednoglasnom presudom nakon što su obje strane iznijele svoje strane priče, a na vrućem stolcu u sudnici su se izmijenili deseci svjedoka, menadžeri, tjelohranitelji, liječnici, prijatelji, kolege, ali i bivši partneri, među kojima su i Vanessa Paradis te Kate Moss. Amber Heard Johnnyju Deppu dužna je 15 milijuna dolara odštete, a porota je izglasala kako su njezine optužbe klevetničke i nepotkrijepljene dokazima, dok Depp njoj mora platiti dva milijuna dolara.

Dokumentarac o jednom od najpraćenijih suđenja posljednjih desetljeća, 'Johnny i Amber: Od ljubavi do mržnje', u produkciji Fox-ovog TMZ-a, ugledao je svjetlo dana puno ranije nego što je to itko očekivao, a osim scena iz sudnice, donosi i medijske isječke, privatne fotografije i njihove ranije intervjue, kronološki bilježeći najvažnije trenutke, od početka veze, do braka i rastave pa sve do teških optužbi za nasilje.

Kako se strastvena ljubav pretvorila u prijezir i osvetu, kako je teklo suđenje, što o svemu misle obožavatelji i što će biti s karijerama Johnnyja Deppa i Amber Heard u budućnosti, gledatelji mogu doznati u intrigantnom dokumentarnom filmu 'Johnny i Amber: Od ljubavi do mržnje', samo na PLAY Premiumu.