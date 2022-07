Glumac, pjevač i dječji zabavljač, Bernard Cribbins, čija je karijera trajala sedam desetljeća, bio je poznat po ikonskim ulogama u The Railway Children, Carry On filmovima i Fawlty Towers, kao i pripovjedaču The Wombles te po svom omiljenom pojavljivanju Wilfreda Motta u Doctor Who.

Potvrđena smrt

Cribbinsov agent, Gavin Barker rekao je u izjavi: "Voljeni glumac Bernard Cribbins preminuo je u dobi od 93 godine. Njegova karijera trajala je sedam desetljeća s tako raznolikim radom u filmovima poput The Railway Children i serije Carry On, hit pjesme Right Said Fred iz 60-ih, notornog gosta u Fawlty Towers i pripovjedača The Womblesa. Radio je i u svojim 90-ima, nedavno se pojavio u Doctor Who i CBeebies seriji Old Jack's Boat. Prošle godine izgubio je suprugu Gill, s kojom je bio 66 godina. Bernardov doprinos britanskoj zabavi je neupitan. Bio je jedinstven, tipičan primjer najboljeg iz svoje generacije i jako će nedostajati svima koji su imali zadovoljstvo poznavati ga i raditi s njim."

Veliki doprinos

Cribbins je imao karijeru dugu sedam desetljeća, a njegova prva zaslužna uloga bila je 1956. u TV seriji The Black Tulip. Pojavio se u filmovima poput Make Mine A Million, Two Way Stretch, You Must Be Joking!, prije nego što se pojavio u svom prvom Carry On filmu, Carry On Jack, 1964.

Godine 1970. Cribbins je preuzeo jednu od svojih najpoznatijih uloga, Alberta Perksa u Djeci željeznice. Samo tri godine kasnije, postao je glavna pojava u svijetu dječje zabave, kada je pripovijedao The Wombles. Također se pojavio čak 100 puta u dječjoj omiljenoj seriji Jackanory.

Godine 2011. dobio je OBE za zasluge u drami za svoju dugogodišnju karijeru. Govoreći na ceremoniji investiture, rekao je da je dati glasove likovima kao što su Uncle Bulgaria, Tobermory i Orinoco bilo jednostavno zbog načina na koji su The Wombles napisani.

Ranije ove godine, Cribbins je uočen na setu snimanja u invalidskim kolicima i mislilo se da će se vratiti uz Catherine i Davida Tennanta na 60. godišnjici znanstveno-fantastičnog filma, piše Metro.