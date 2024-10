Obiteljski filmovi koji će vas odvesti u svijet mašte

Čarobni prizori u filmovima rijetko koga ostavljaju ravnodušnim, a to vrijedi i za magične dječje priče prikazane na velikom ekranu. Bilo da je riječ o klasičnim pričama koje prenose važne životne lekcije, animiranim avanturama koje očaravaju mlade i stare ili modernim komedijama koje donose smijeh, obiteljski filmovi su neizostavan dio svakog obiteljskog druženja.

Filmovi koje preporučujemo u nastavku privući će pažnju najmlađih te probuditi maštu ostatka obitelji. U svijetu prepunom svakodnevnog stresa i negativnih vijesti, ovi filmovi za djecu odvest će vas u svijet mašte i odmora.

Mali Princ (The Little Prince 2015.)

Postoje priče koje ostaju vječne i prenose se s generacije na generaciju, a Mali princ zasigurno je jedna od njih. Ova kultna priča francuskog autora Antoinea de Saint-Exupéryja ne prestaje oduševljavati čitatelje, a ove je godine oživjela i na velikom platnu. Redatelj Mark Osborne donio je novu interpretaciju ove bezvremenske priče, u kojoj avijatičar, princ, lisica i ruža ponovno dobivaju svoje mjesto u srcima gledatelja, podsjećajući nas na važnost prijateljstva, mašte i unutarnjeg djeteta.

"Mali princ" je adaptacija suvremene bajke koja nosi duboke poruke i životne lekcije. U priči francuskog autora Antoinea de Saint-Exupéryja oslikavaju se tadašnji društveni problemi poput nedostatka ljubavi, otuđenosti i usamljenosti, koji se lako mogu povezati s izazovima današnjeg društva. Film pruža jednako bogato iskustvo za sve generacije, jer uspijeva balansirati između fantazije i stvarnosti, nudeći svima priliku da kroz likove i njihova iskustva otkriju univerzalne istine o ljudskim odnosima i smislu života.

Vatrene šape (Blazin Samurai 2021.)

Ova zabavna animirana borilačka komedija osvojila je srca mališana i odraslih diljem svijeta. Vatrene šape prate lukavog shoguna Ika Chu koji planira proširiti svoju palaču, ali mu smeta siromašno selo Kakamucho koje se nalazi u blizini. Kako bi se riješio stanovnika, šalje razbojnike predvođene svojim pomoćnikom Ohgom da unište selo. Stanovnici, u strahu, traže novog samuraja. Kako bi im se narugao, Ika Chu imenuje psa Hanka, zatvorenika, za novog samuraja. Iako ga selo ne prihvaća odmah, Hank uz pomoć mačka samuraja Jimba započinje trening kako bi postao pravi zaštitnik sela.

Vatrene šape

Pjesma mora (Song of the Sea 2014.)

Film Pjesma mora, inspiriran irskom legendom o Selkijima, prati priču o Saoirse, posljednjem djetetu tuljanu, i njezinom bratu Benu. Zajedno kreću na uzbudljivo putovanje kako bi spasili svijet od magičnih prijetnji i otkrili istine o svojoj prošlosti. Na tom putu ih progoni zla vještica Mache i susreću mnoge mitske likove. Njihova je misija probuditi Saoirseine čarobne moći i spriječiti nestanak svijeta duhova. Film osvaja gledatelje svih generacija svojim prekrasnim pripovijedanjem i vizualno očaravajućim prizorima, te je pravi kandidat za budući klasik.

Priča o čarobnjaku (A Wizard's Tale 2018.)

Priča o čarobnjaku (poznat kao Ahí Viene Cascarrabias u Meksiku i Here Comes the Grump internacionalno) je animirana avanturistička komedija iz 2018. godine.koja prati život sasvim običnog dječaka Terrya koji se nalazi u neobičnoj avanturi. Zli čarobnjač izbrisao je sjenu radosti i smijeha, a u ovom sumornom okruženju, Terry pronalazi izvanrednu hrabrost da se suprotstavi tiraniji. Udružujući se s hrabrom princezom, Terry kreće na herojsko putovanje kako bi srušio zlog čarobnjaka i ponovo donio sreću ljudima. Ova priča nije samo borba protiv zla; ona također istražuje otkrivanje unutarnje snage i značaj prijateljstva u suočavanju s najvećim preprekama. Tijekom svojih pustolovina, Terry i princeza shvaćaju da je njihov uspjeh u borbi protiv čarobnjaka temeljen na međusobnom povjerenju i snazi pozitivnog duha. Magične bitke, nezaboravni likovi i poučne poruke čine ovu priču ne samo zabavnom za cijelu obitelj, već i inspirativnim podsjetnikom da ljubav i sreća uvijek mogu pobijediti tamu.4o mini

Svemirci s gornjeg kata (Aliens in the Attic 2009.)

Avanturistički obiteljski film Svemirci s gornjeg kata prati ljetnu avanturu obitelji Pearson tijekom njihovog odmora u zabačenoj seoskoj kući. Ono što započinje kao miran odmor ubrzo se pretvara u neočekivanu bitku kada otkriju da su se na njihov tavan uselili mali, ali izuzetno snalažljivi izvanzemaljci. Ova zabavna avantura spaja komediju i obiteljske odnose, dok obitelj Pearson nastoji obraniti svoj dom od nepozvanih gostiju. Svemirci s gornjeg kata donosi gledateljima puno smijeha i uzbuđenja, istražujući teme obiteljske povezanosti, suočavanja s neočekivanim izazovima i susreta s neobičnim bićima. Sa svojom jedinstvenom pričom, humorom i toplim obiteljskim trenucima, ovaj film predstavlja veselu i nezaboravnu filmsku avanturu.

Svemirci s gornjeg kata

Gajin svet (Gaja's World 2018.)

Avanturistički obiteljski film Gajin svet prati život 11-godišnje Gaje, koja nas upoznaje sa svojom neobičnom obitelji i promjenama koje nastaju nakon što njezina majka ode u Afriku. U Gajinom životu, njezin otac mora naučiti kako se nositi s izazovima samostalnog brige o kćerima. Gaja ima stariju sestru Teu, tinejdžericu koja se zbog svoje naivnosti suočava s opasnostima interneta. No, Gajin svijet prikazuje kako Gajina snalažljivost i inteligencija pomažu prevladati sve prepreke. Njezina hrabrost i sposobnost suočavanja s izazovima posebno dolaze do izražaja kada štiti svog najboljeg prijatelja Matića, računalnog genija koji je često žrtva zlostavljanja. U Gajinom svijetu, pamet i hrabrost uvijek pobjeđuju, a Gaja pokazuje kako se s pravim vrijednostima i odlučnošću mogu riješiti i najteži problemi. Film vodi gledatelje na inspirativno putovanje kroz Gajin svet, ističući važnost hrabrosti, prijateljstva i obitelji, čak i kada se suočavaju s izazovima i pravilima.

Foto: RTL Gajin svet

Uzbuna na Zelenom Vrhu (The Mystery Of Green Hill 2017.)

Obiteljski avanturistički film iz serijala o Koku, Uzbuna na Zelenom Vrhu, vodi nas kroz ljetne praznike gdje Koko i njegovi prijatelji uživaju uz jezero u slikovitom Zelenom Vrhu. Njihov miran život prekida niz krađa koje uznemire selo. Kada policija ne uspijeva riješiti slučaj, djeca odlučuju sama uhvatiti lopove. Koristeći domišljatost i hrabrost, mladi detektivi upuštaju se u uzbudljivu potragu kako bi zaštitili svoju zajednicu i riješili misterij nestalih predmeta.

Sherlock Gnomes (2018.)

Vrtni patuljci iz filma Gnomeo i Julija vraćaju se u novoj pustolovini koja ih vodi u srce Londona. Gnomeo i Julija, uz obitelj i prijatelje, dolaze u grad s planom da urede novi vrt, no ubrzo shvaćaju da netko otima patuljke diljem Londona. Nakon što otkriju da su svi njihovi patuljci nestali, zovu u pomoć slavnog detektiva Sherlocka Gnomesa. Zajedno kreću u potragu koja ih vodi kroz londonske ulice, razotkrivajući spletke i pokušavajući spasiti nestale patuljke uz neočekivane zaplete i zagonetke.

Lajava buntovnica (The Great Gilly Hopkins 2015.)

Gilly Hopkins, dvanaestogodišnja djevojčica poznata po svojoj drskoj prirodi, seli se iz jedne udomiteljske obitelji u drugu, uvijek spremna nasamariti svoje nove skrbnike svojim lukavštinama. Ispod njene buntovne vanjštine krije se duboka čežnja za pažnjom svoje biološke majke. Međutim, susret s Maime Trotter, ljubaznom i brižnom ženom, daje Gilly možda posljednju priliku da pronađe pravu obitelj. Suočena s izborom između nastavka svojih nestašluka ili prihvaćanja nove obitelji, Gilly kreće na putovanje samootkrivanja, istražujući važnost ljubavi, prihvaćanja i značenja prave obitelji. Hoće li Gilly napokon pronaći mir i dom koji može nazvati svojim? Obiteljski film Lajava buntovnica nije samo priča o izazovima udomljavanja i buntovnom ponašanju, već i o otkrivanju unutarnje snage i sposobnosti za promjenu. Dok se Gilly suočava sa svojim predrasudama i strahovima, priča postaje putovanje prema rastu, oprostu i neuništivoj snazi obiteljskih veza.

Foto: VOYO Lajva buntovnica

Monte Carlo (Monte Carlo 2011.)

U romantičnom obiteljskom filmu Monte Carlo, tri djevojke iz Teksasa – Grace, Emma i Meg – slučajno zamijene Grace s britanskom nasljednicom, Cordelijom Winthrop Scott, tijekom posjeta Parizu. Nakon što im se pruži prilika da odu na ekskluzivni dobrotvorni bal u Monte Carlu koristeći Cordelijin identitet, odlučuju započeti luksuznu avanturu na Francuskoj rivijeri. Uživajući u novostečenoj slobodi i luksuzu, djevojke prolaze kroz romantične trenutke, no situacija se zakomplicira kad se prava Cordelia iznenada pojavi. Kako bi spriječile otkrivanje svoje tajne, Grace, Emma i Meg moraju pokazati svoj južnjački šarm, domišljatost i hrabrost. Monte Carlo osvaja gledatelje humorom, romantikom i neočekivanim događajima dok djevojke prolaze kroz niz ljubavnih i avanturističkih situacija na predivnoj francuskoj obali. Obiteljski film donosi svježu interpretaciju klasične priče o zamjeni identiteta, obogaćenu šarmom i veselim tonom.

Oggy i žohari

Ako želite upoznati žohare koji su dobili imena po velikanima benda The Ramones s klincima pogledajte avanture zabavne ekipe iz animirane serije Oggy i žohari. Animirani film Oggy i žohari donosi novu razinu zabave kroz urnebesne avanture Oggyja i njegovih nepopustljivih neprijatelja, žohara. Oggy pokušava uživati u mirnom životu, ali žohari stalno kvare njegove planove, stvarajući neprestane komične zaplete. Film 'Oggy i žohari' savršeno spaja humor i akciju, pružajući gledateljima svih uzrasta zabavu ispunjenu smijehom i neočekivanim preokretima. Kad spojite lijenog mačka i zločeste žohare - dobijete jednu od omiljenih animiranih serija za djecu koju možete pogledati na platformi Voyo.

Foto: promo

Dnevnik Pauline P.

Film se temelji na popularnom romanu Sanje Polak, u kojem Paulina koristeći komične situacije govori o svojim problemima u prijateljstvu, ljubavi i obitelji. S otvorenim srcem i bez straha, Paulina svojim humorom i duhovitim osvrtima osvaja srca gledatelja, dok njezin školski život postaje poprište novih prijateljstava, prvih ljubavi, ali i neizbježnih dječjih sukoba.

Iako je Paulina najpopularnija djevojčica u razredu, dolazak nove učenice brzo mijenja dinamiku među njenim vršnjacima, koji brzo prihvaćaju novu djevojčicu. Iako joj je teško prihvatiti ovu promjenu zbog svoje dječje ljubomore, Paulina s vremenom shvati da ima više zajedničkog s novom učenicom nego što je prvotno mislila.

