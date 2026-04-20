Stiže film o Michaelu Jacksonu: Spektakl koji otkriva i mračnu stranu Kralja popa

Jedan od najiščekivanijih filmskih naslova godine, biografski film Michael, 22. travnja stiže u kina i donosi veliku priču o Michaelu Jacksonu, jednom od najutjecajnijih glazbenika svih vremena.

Film prati uspon legendarnog izvođača, od ranih dana u grupi The Jackson 5 do globalne slave obilježene albumima poput Thriller, Bad i Dangerous. Uz glazbene uspjehe, donosi i intimniji pogled na njegov život izvan pozornice, uključujući obiteljske odnose i kontroverze koje su ga pratile.

Poseban naglasak stavljen je na djetinjstvo i kompleksan odnos s ocem Joeom Jacksonom, čiji je strogi odgoj imao velik utjecaj na oblikovanje buduće zvijezde.

Foto: Kevin Mazur/Lionsgate

Legendu je utjelovio nećak

U naslovnoj ulozi pojavljuje se Jaafar Jackson, pjevač i tekstopisac te nećak legendarnog glazbenika, kojem je ovo filmski debi. Njegova fizička sličnost, glas i plesne sposobnosti već su izazvali veliko zanimanje javnosti.

Film režira Antoine Fuqua, poznat po hitovima poput Training Day, dok scenarij potpisuje John Logan. U ostatku glumačke postave nalaze se Nia Long kao Katherine Jackson i Colman Domingo kao Joe Jackson.

Foto: Glen Wilson/Lionsgate

Producent Graham King najavio je kako film donosi sveobuhvatan prikaz života slavnog glazbenika, od elektrizirajućih nastupa do privatnih borbi, uz više od 30 njegovih najpoznatijih pjesama.

Michael će publici ponuditi dosad neispričanu perspektivu života Kralja popa, kombinirajući spektakularne glazbene trenutke s dubljim, osobnim slojevima njegove priče.

