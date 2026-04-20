FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U KINIMA OD 22. TRAVNJA /

Stiže film o Michaelu Jacksonu: Spektakl koji otkriva i mračnu stranu Kralja popa

Stiže film o Michaelu Jacksonu: Spektakl koji otkriva i mračnu stranu Kralja popa
×
Foto: Glen Wilson/Lionsgate

U naslovnoj ulozi pojavljuje se Jaafar Jackson, pjevač i tekstopisac te nećak legendarnog glazbenika, kojem je ovo filmski debi. Njegova fizička sličnost, glas i plesne sposobnosti već su izazvali veliko zanimanje javnosti

20.4.2026.
8:00
Hot.hr
Glen Wilson/Lionsgate
VOYO logo
VOYO logo

Jedan od najiščekivanijih filmskih naslova godine, biografski film Michael, 22. travnja stiže u kina i donosi veliku priču o Michaelu Jacksonu, jednom od najutjecajnijih glazbenika svih vremena.

Film prati uspon legendarnog izvođača, od ranih dana u grupi The Jackson 5 do globalne slave obilježene albumima poput Thriller, Bad i Dangerous. Uz glazbene uspjehe, donosi i intimniji pogled na njegov život izvan pozornice, uključujući obiteljske odnose i kontroverze koje su ga pratile.

Poseban naglasak stavljen je na djetinjstvo i kompleksan odnos s ocem Joeom Jacksonom, čiji je strogi odgoj imao velik utjecaj na oblikovanje buduće zvijezde.

Stiže film o Michaelu Jacksonu: Spektakl koji otkriva i mračnu stranu Kralja popa
Foto: Kevin Mazur/Lionsgate

Legendu je utjelovio nećak

U naslovnoj ulozi pojavljuje se Jaafar Jackson, pjevač i tekstopisac te nećak legendarnog glazbenika, kojem je ovo filmski debi. Njegova fizička sličnost, glas i plesne sposobnosti već su izazvali veliko zanimanje javnosti.

Film režira Antoine Fuqua, poznat po hitovima poput Training Day, dok scenarij potpisuje John Logan. U ostatku glumačke postave nalaze se Nia Long kao Katherine Jackson i Colman Domingo kao Joe Jackson.

Stiže film o Michaelu Jacksonu: Spektakl koji otkriva i mračnu stranu Kralja popa
Foto: Glen Wilson/Lionsgate

Producent Graham King najavio je kako film donosi sveobuhvatan prikaz života slavnog glazbenika, od elektrizirajućih nastupa do privatnih borbi, uz više od 30 njegovih najpoznatijih pjesama.

Michael će publici ponuditi dosad neispričanu perspektivu života Kralja popa, kombinirajući spektakularne glazbene trenutke s dubljim, osobnim slojevima njegove priče.

 

 

Michael JacksonPremijera Filma
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike