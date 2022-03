Will Smith je konačno dobitnik Oscara! Zvijezda "Kralja Richarda" osvojila je nagradu za najboljeg glavnog glumca u ulozi oca Venus i Serene Williams tijekom sinoćnje dodjele Oscara održane u Dolby Theatreu u Hollywoodu.

Smith je bio nominiran na impresivnoj listi talenata uključujući Javiera Bardema (Biti Ricardos), Benedicta Cumberbatcha (The Power of the Dog), Andrewa Garfielda (Tick, Tick…Boom!) i Denzela Washingtona (Tragedija Macbetha).

Smith je postao emotivan tijekom govora nakon preuzimanja nagrade i ispričao se što je šokirao publiku i gledatelje ošamarivši Chrisa Rocka jer se komičar tijekom prijenosa našalio na račun Jade Pinkett Smith.

'Izgledam kao ludi otac'

"Želim se ispričati Akademiji, želim se ispričati svim svojim nominiranim kolegama", rekao je Smith sa suzama u očima. "Ovo je prekrasan trenutak i ne plačem zbog osvajanja nagrade, ne radi se o tome da dobijem nagradu za sebe."

"Umjetnost oponaša život, a ja izgledam kao ludi otac", dodao je, dok su se neki u publici smijali. "Ljubav će te natjerati da činiš lude stvari."

Rekao je: "Znam da možeš raditi ono što radimo, moraš biti sposoban podnijeti zlostavljanje, moraš imati mogućnost da ljudi pričaju ludo o tebi. U ovom poslu moraš imati ljude koji te ne poštuju i moraš se pretvarati da je to u redu … Denzel Washington mi je prije nekoliko minuta rekao: 'U svom najvišem trenutku, budi oprezan, tada vrag dolazi po tebe."

'Želim širiti ljubav'

"Želim zahvaliti Venus i Sereni i cijeloj obitelji Williams što su mi povjerili svoju priču. To je ono što želim učiniti. Želim biti ambasador te vrste ljubavi i brige", kazao je glumac.

Nastavljajući o svom liku u filmu, Smith je rekao: "Richard Williams bio je žestok branitelj svoje obitelji. U ovom trenutku mog života, u ovom trenutku preplavljen sam onim što me Bog poziva da činim i budem u ovom svijetu. Snimajući ovaj film, moram zaštititi Aunjanue Ellis, koja je jedna od najsnažnijih, najdelikatnijih osoba koje sam ikada sreo. Moram zaštititi Saniyyu i Demi, dvije glumice koje igraju Venus i Serenu… pozvan u svom životu da volim ljude i štitim ljude."

Smith je zaključio: "Želim širiti ljubav. Želim zahvaliti Venus i Sereni, samo se nadam da to nisu vidjele na TV-u."