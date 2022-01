Izdvojili smo za vas 10 najiščekivanijih filmova koji dolaze u kina u novoj godini. Pogledajte trailere, zabilježite datume, iako nikada nije isključeno da projekcija nekog od njih neće biti odgođena, čemu smo se već naučili u pandemiji koronavirusa.

Vrisak (Scream, 14. siječnja)

Dvadeset pet godina nakon originalne serije ubojstava u Woodsboru, pojavio se novi ubojica, a Sidney Prescott se mora vratiti kako bi otkrila istinu.

Batman (3. ožujka)

U svojoj drugoj godini borbe protiv kriminala, Batman otkriva korupciju u Gotham Cityju koja se povezuje s njegovom vlastitom obitelji dok se suočava sa serijskim ubojicom poznatim kao Riddler. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se Robert Pattinson snaći u ulozi.

Top Gun: Maverick (27. svibnja)

Kada se pojavio moćan trailer za nastavak kultnog Top Guna Tonyja Scotta izazvao je gomilu reakcija, podigao adrenalin i nostalgične emocije. Međutim, mnogi su ostali razočarani što je premijera filma više puta odgođena zbog pandemije koronavirusa Nakon više od trideset godina službe kao jedan od najboljih zrakoplovaca u mornarici, Pete Mitchell je tamo gdje mu je mjesto, pomičući granice kao hrabri probni pilot i izbjegavajući napredak u činu koji bi ga prizemljio. Ostaje pitanje, hoće li Tom Cruise zadovoljiti najveće fanove filma?

John Wick: Chapter 4 (27. svibnja)

Nadolazeći američki neo-noir akcijski triler je izravan nastavak Johna Wicka: 3. poglavlje – Parabellum iz 2019. i četvrti dio serijala filmova o Johnu Wicku. Režirao ga je Chad Stahelski, a scenarij su napisali Shay Hatten i Michael Finch, a prema likovima koje je stvorio Derek Kolstad. Producenti su Stahelski, Basil Iwanyk i Erica Lee. U filmu se kao naslovni lik vraća Keanu Reeves.

Bullet Train (15. srpnja)

Bullet Train je nadolazeći američki akcijski triler u režiji Davida Leitcha. Film se temelji na romanu Buba Maria (objavljen u SAD-u kao Bullet Train) autora Kōtarōa Isake. U filmu glume Brad Pitt, Joey King, Andrew Koji, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyreej Henry, Zazie Beetz, Masi Oka, Michael Shannon, Logan Lerman, Hiroyuki Sanada, Karen Fukuhare, Bad Bunny i Sandra Bullock.

Pet ubojica u japanskom vlaku shvaćaju da su njihovi pojedinačni zadaci međusobno povezani.

Nemoguća misija 7 (Mission: Impossible 7, 30. rujna)

Mission: Impossible 7 nadolazeći je američki akcijski špijunski film koji je napisao i režirao Christopher McQuarrie. Bit će to sedmi dio filmskog serijala, a treći koji je režirao McQuarrie, nakon Rogue Nationa i Fallouta. Glume Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby i Frederick Schmidt.

Black Panther: Wakanda Forever (11. studenog)

Black Panther: Wakanda Forever nadolazeći je američki film o superherojima baziran na liku iz Marvel Comicsa Crna pantera. Riječ je o nastavku kritički hvaljenog filma nakon smrti legendarnog Chadwicka Bosemana. Film je režirao Ryan Coogler, koji je zajedno s Joeom Robertom Coleom napisao scenarij, a glavne uloge tumače Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett i Dominique Thorne.

Avatar 2 (16. prosinca)

Nadolazeći američki epski znanstvenofantastični film u režiji Jamesa Camerona u produkciji 20th Century Studios, drugi je film u Cameronovoj franšizi Avatar koji je prikazan prije 12 godina. Jake Sully i Neytiri osnovali su obitelj i čine sve kako bi ostali zajedno. Međutim, kada se vrati stara prijetnja kako bi dovršila ono što je započela, prisiljeni su napustiti svoj dom i istražiti različite regije Pandore.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (8. srpnja)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness nadolazeći je američki film o superjunaku baziran na liku Marvel Comicsa Doctor Strange. Producirao ga je Marvel Studios, a distribuirao Walt Disney Studios Motion Pictures, a trebao bi biti nastavak Doktora Strangea (2016.) i 28. film Marvelovog kinematografskog svemira (MCU). Nakon događaja u Spider-Man: No Way Home (2021) i prve sezone Lokija (2021), kontinuirano istraživanje Dr. Stephena Strangea vremenskog kamena omete prijatelj koji je postao neprijatelj. Strange pritom oslobađa neizrecivo zlo.

Thor 4: Love and Thunder (8. srpnja)

Thor: Ljubav i grmljavina nadolazeći američki film o superjunaku temeljen na liku Thora iz Marvel Comicsa, producirao je Marvel Studios, a distribuirao Walt Disney Studios Motion Pictures. Namjera je da bude izravni nastavak Thora: Ragnarok (2017) i 29. film u Marvelovom kinematografskom svemiru (MCU).