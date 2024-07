U Supetru na otoku Braču održat će se jubilarni deseti Brač Film Festival. Pod zvjezdanim nebom u ljetnom kinu Supetar od sedmog do desetog kolovoza bračka publika imat će prilike još jednom vidjeti najnovije naslove domaće kinematografije. Svečano otvaranje festivala započinje u srijedu sedmog kolovoza u 20:30h u Ljetnom kinu Supetar kada će se prikazati prvi hrvatski dobitnik Zlatne palme Filmskog festivala u Cannesu "Čovjek koji nije mogao šutjeti" red. Nebojše Sljepčevića, nakon čega slijedi projekcija crnogorske komedije "Živi i zdravi" redatelja Ivana Marinovića.

U dugometražnom programu očekuju se još i filmovi “FRKA” mladog autora Svebora Mihaela Jelića, crnogorski kandidat za Oscara film "Sirin" redatelja Senada Šahmanovića, a festival u subotu desetog kolovoza zatvara projekcija kinohita "Posljednji strijelac" redatelja Darka Nikolića.

Foto: Promo 10. Brač Film Festivala

Program za djecu i mlade

Festival ove godine proširuje svoj program za djecu na program za mlade te se u jutarnjim satima očekuju projekcije filmova za sve uzraste, od predškolaca do tinejdžera. U edukativnom programu na Festival se vraća i istaknuti producent Graham Broadbent (Banshees of Inisherin, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, In Bruges, Best Exotic Marigold Hotel).

Brač Film Festival nastavlja svoju misiju pružanja potpore mladim studentima kroz studentski program autora iz regije. Osim filmskog programa ove godine posjetitelje očekuje i koncert otvaranja - jedan od najpopularnijih izvoðača VOJKO V koji će se održati u Ljetnom kinu nakon projekcije filma otvaranja.

Detaljan program dostupan je OVDJE.

Foto: Promo 10. Brač Film Festivala

