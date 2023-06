Prije nego što su glumci Margot Robbie i Ryan Gosling bili s redateljicom Gretom Gerwig uključeni u hit o kultnoj liniji lutki Mattel, poznata glumica Amy Schumer bila je zadužena za vođenje projekta u razdoblju kada se scenarij spisateljice Hilary Winston razvijao u Sonyju.

Schumer je navodno radila na sređivanju scenarija po svom ukusu prije nego što je odustala 2017., a projekt se preselio u Warner Bros, gdje su Gerwig i njezin dugogodišnji partner Noah Baumbach, pisali novi scenarij.

Amy potvrdila zašto je napustila snimanje

"Jedva čekam vidjeti film. Mislim da izgleda sjajno. Rekli smo da se radi o sukobima interesa, ali to su jednostavno bile naše razlike na kreativnom polju. Iza Barbie stoji novi tim i čini se jako feministički i cool pa ću pogledati ovaj film." Amy je priznala da film nije djelovao feministički i zanimljivo kada je ona radila na njemu.

Schumer je za The Hollywood Reporter 2022. rekla da je jedan incident doveo do njenog odlaska. "Nisu to htjeli napraviti na način na koji sam ja to htjela, koji je bio ujedno i jedini način za koji sam bila zainteresirana", rekla je i dodala da je htjela da lik bude "izumitelj", ali da je studio htio da njezin izum bude cipela napravljena od slatke poslastice. "Pomisao da je to upravo ono što svaka žena mora željeti, u tom trenutku sam rekla, 'Imate pogrešnu curu'", piše Entertainment Weekly.