U svijetu lakoće laži, istina je ponekad neugodna nota koju biramo ignorirati, a umjesto da plešemo s njom, povlačimo se u utješni omotač laži. No, baš kao i u glazbi, neki od najmoćnijih trenutaka proizlaze iz disonancije one istine koju ne želimo priznati.

Jedna je od glavnih poruka filma "Riffs of Revolution" koju je Jurica Hižak sažeo u misao: "Neke akorde ne želiš čuti." Publiku ne treba maziti. Istina nije uvijek lijepa. A ono što čini umjetnost, u konačnici, mora sadržavati barem mrvicu strašnog ili paradoksalnog.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hižak je to primijetio, pa se kroz stvarnost i brutalnu surovost povezao s publikom, koja je prepoznala, ali tek će prepoznati svu onu istinu koja stoji iza njegovog projekta.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Riffs of Revolution

Kako izgleda snimanje filma uz vrhunsku ideju, ali uz gotovo nepostojan budžet, što se događa iza svjetala reflektora i realno vrlo teško ostvarive finalizacije? U ekskluzivnom intervjuu za Net.hr, Hižak, autor i redatelj domaćeg hita "Riffs of Revolution", odgovara na ova, ali i mnoga druga pitanja o samom procesu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Riffs of Revolution

Inteligentna fabula, fašizam establišmenta i gospođa koja je ekipi na snimanju htjela pozvati policiju!?

Radnja glazbeno orijentiranog komičnog hita, smještenog u srcu Varaždina, prati misterioznog glazbenika koji se odupire glazbenom režimu, a odlično ga je utjelovio Marko Denac.

Fiktivni heavy-metal bend pod imenom Razor Jet suprotstavlja se fašizmu establišmenta u njihovom pokušaju da ih pretvore u marionetski boy bend. Koliko će uspješno oponašati njihov otpor, tek ćemo vidjeti na premijeri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim strastvenih ljubitelja glazbe, sama tematika bit će zanimljiva onima koji cijene inteligentne i duhovite fabule, a koliko je samo snimanje bilo zanimljivo, Hižak je približio prisjećajući se jedne anegdote sa snimanja: "U centru Varaždina snimali smo scenu prosvjeda, odnosno okršaj između prosvjednika i zempovaca. Jedna gospođa koja je prolazila nije primijetila kameru, pa je htjela zvati policiju jer je mislila da se odvija tučnjava. Mislim da to dovoljno govori o uvjerljivosti i entuzijazmu glumaca", istaknuo je režiser koji ne može dočekati zagrebačku premijeru i priliku da pokaže svoje djelo široj publici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Riffs of Revolution

Malo pivice, puno ideja, a što ćemo s realizacijom?

Inspiraciju za projekt, Hižak je pronašao u stvarnom događaju koji datira iz 2011. godine kada je s Tihomirom Galevskim, koji u filmu utjelovljuje Kennyja Leeja Jonesa, sjedio pijuckajući pivu.

Prisjetili su se događaja s jedne svadbe, na kojoj su upali ljudi iz ZAMP-a i praktički je prekinuli na pola sata kako bi napravili popis izvođenih pjesama i zatim izdali račun. Iz te ideje rodila se ona o snimanju takve komedije, kasnije glazbene, a stvarna inspiracija leži i u "glazbenoj prodaji" koja je prožeta kroz film.

Naime, svojstveno mnogima je da na ljestvici životnih vrijednosti, prioritet često daju novcima, dobrim autima i lijepim ženama, ističe Hižak, a na putu ka tome, glazbenici se komercijaliziraju i "zadovoljavaju" mase benignim hitovima. "Srećom, uvijek postoje muzičari koji odolijevaju takvim iskušenjima; i dalje odašilju zanimljive i inteligentne poruke i stihove. Taj put je teži, ali u konačnici čovjeka oplemenjuje i ispunjava smislom", istaknuo je Hižak, kojemu je ovo također bila jedna od poanti koju je htio iskazati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Riffs of Revolution

Također, ono što je zanimljivo, jest da je domaći film snimljen na engleskom jeziku, a Jure je objasnio i pozadinu koja leži iza razloga: "Svi moji filmovi, izuzev 'Teretane', snimljeni su na engleskom. Odrastao sam na američkom filmu i naviknut sam na titlove - za mene 'pravi film' mora imati titlove (haha). Malo se šalim, ali činjenica je da živimo u globalnom selu i da je engleski postao svojevrsna 'lingua franca' znanosti i umjetnosti, pogotovo rokenrola."

Nadalje, objasnio je da je glumcima amaterima također bilo lakše ući u ulogu kad su dijalozi na stranom jeziku, s obzirom na to da je "znanstveno dokazano da jezik mijenja karakter".

Nakon varaždinske premijere, vinkovačke i one u Beogradu, film u Zagreb stiže 25. studenog, ulaznice su već u prodaji, a kakvi su dojmovi publike za sad, Hižak je podijelio: "Gledateljima se jako dopala glazba, a što se tiče fabule, komentari su bili 'film je vrlo duhovit i inteligentan' i slično."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Riffs of Revolution

A kao najdražeg lika, gledatelji su ponajviše istaknuli negativca dr. Zempa, naravno glavnog junaka Raya i Johna Custera koji "muči" ljude latino muzikom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Negativne komentare, Hižak je iskoristio i uzeo u obzir prilikom razmatranja konačnog proizvoda, a iskoristio ih je, kaže, kako bi udovoljio svima. Na hejtere se nije obazirao - oni su kazna sami sebi, a neke su scene tako skraćene, zvuk je popravljen jer ipak, bilo je važno zadovoljiti zahtjeve i onih najvećih poznavaoca glazbe.

Upravo zbog te iste spremnosti na kompromis, film je i nastao, a samu proceduru izrade ideje Jure je opisao u sljedećim redovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odbacivanje scena, 35 lokacija i gotovo nepostojan budžet

"U prvoj verziji scenarija bilo je više likova, a Razor Jet je bio četveročlani bend. Promjenom scenarija Razor Jet je postao tročlani bend. U novom scenariju, Ray više nije pjevač, nego prvenstveno gitarist čije solaže ljudima daju supermoći. Smanjenjem benda, scenarij je dobio malo veću gustoću, a svakom članu benda posvećeno je malo više pažnje. Svi su dobili na značaju, a njihovi odnosi su bolje opisani. Također sam izbacio neke spektakularne scene, poput stadionskog koncerta i slično."

Unatoč odbacivanju nekih scena i vraćanju fokusa na izvorni cilj, film je i dalje visokoopsežan, čemu u prilog ide činjenica da je sniman kroz tri i pol godine, te da kadrovi obuhvaćaju čak 35 lokacija diljem Varaždina, gdje je i nastao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Riffs of Revolution

Koliko je izazovno bilo raditi u ograničavajućim uvijetima, Hižak je odgovorio: "Izazov je bio velik jer u takvim, bezbudžetnim projektima obično se ide na smanjenje broja scena i lokacija, a mi nismo htjeli odustati od scene prosvjeda i od scene zatvora. Film je vizualna umjetnost, i gledateljima treba ponuditi šarolikost i vizualno zanimljive lokacije. Iz tog razloga, neke prostore smo tjednima čistili i uređivali. Da smo imali pravi budžet, sigurno bi to lakše i brže odradili. Srećom, grad Varaždin ima puno zanimljivih podruma, napuštenih kasarni, a bome i velikodušnih ljudi koji su nam spremno ustupili svoje lokale."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je već spomenuto, film je imao problema s "budžetom", s obzirom na to da se odlična ideja rodila u ograničavajućim okolnostima. Ono što je trebalo napraviti jest okupiti tim entuzijasta koji će vjerovati u ideju kakva je zamišljena i zbog samog plana posvetiti se njegovoj realizaciji, možda ne gledajući na zaradu, već samo na kvalitetu izvedbe.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Riffs of Revolution

Film je snimljen s mikrobudžetom od 4.000 eura, a Jurica je opisao sve ono što je doprinijelo tome da se ulaznice u konačnici nađu u prodaji.

"S tako malim budžetom moraš biti kreativan i fleksibilan. Moraš pronaći snimatelje kojima se sviđa projekt i koji su spremni raditi besplatno. Moraš animirati što više ljudi i na njih prenijeti to pozitivno ludilo. U ovoj priči najviše su 'potegli' izvršni producenti Alek i Nataša, koji su svo svoje slobodno vrijeme posvetili filmu, od traženja lokacija do organizacije setova i uređenja prostora...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sastavni dio producentskog posla je i stalna budnost, nagovaranje, ali i prepoznavanje mladih talenata kojima treba dati priliku. Tako smo pronašli briljantnog glazbenika Ariana Pehardu koji nam je aranžirao, snimio i miksao pjesme. Usmenom preporukom došli smo i do kostimografa Filipa Majcena, koji se bavi cosplayom i koji od stiropora može napraviti 'željezni oklop'."

Glumci su uglavnom amateri, a isto tako 'uglavnom' o glazbi ne znaju ništ'

Sve ovo kad se spoji u cjelinu, dovoljno je da se krene u izradu, ali ovdje dolazimo do drugog problema, a to je onaj s glumcima. Naime, mnogi od njih nisu profesionalni glumci, već amateri ili oni s tek ponešto iskustva u tom poslu... Pa dobro, kad ste dodijelili funkcije, pronašli ljude koji mogu finalizirati kostimografiju, aranžman, miks i sve ostalo, kako ste se organizirali oko glume i jesu li glumci amateri uopće uspjeli utjeloviti likove onako kako ste vi to zamislili?

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Riffs of Revolution

"Mislim da su svi fantastično odradili posao. Neki glumci su me iznenadili, a za neke sam unaprijed znao da će biti super - čim sam pridobio Šipeka, Denca i Žagara, znao sam da ću imati dobar film. Oni imaju prirodni smisao za tajming i puno iskustva jer su već glumili u nekim mojim filmovima", objasnio je Hižak, koji je kroz svoju "čarobnu redateljsku palicu" proveo i još neke domaće hitove, kao što su "Prekažnjavanje" ali i onaj "Sun-TZU: začepljenje sedme čakre" i "Long Banana".

Ipak, ovo nije bio kakav film, već glazbeno usmjerena komedija, stoga je još jedna važna komponenta trebala biti zadovoljena, a to je ona koja se tiče vjerodostojnosti "glazbenika" koji u stvarnosti to nisu, pa možda i o glazbi, heavy metalu, i popu, ne znaju ništa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pjesme su morali naučiti. Borni i Tihomiru to nije bio problem jer su i inače vrhunski muzičari, a Denca je u glazbenom smislu 'oživio' Arian Peharda, koji je njegove lažne solaže naknadno uglazbio detaljno promatrajući snimljeni materijal."

POGLEDAJTE VIDEO: Najava filma - Riffs of Revolution

Odustajemo od filma, nećemo snimiti - ništa!

Prema ovome, čini se da ekipa nije imala nikakvih problema prilikom izrade, a Jurica je mislio baš na sve. Ipak, na momente nije bilo baš lagano, a kako je u jednom trenutku planirao odustati od cijelog snimanja, Hižak je ispričao za Net.hr. "Nakon korona-krize nismo imali snimatelje jer su Mlinarić i Zorko morali nadoknađivati odgođene svadbe i sl. S obzirom da sam prvih godinu i pol odrađivao i redateljski i producentski posao, moje frustracije su se nakupile i erumpirale impulzivnom odlukom da gasimo film."

Spomenutu frustraciju objasnio je činjenicom da se često bilo vrlo izazovno dogovoriti oko datuma snimanja scena, s obzirom na to da su one često uključivale velik broj ljudi, a u takvim situacijama teško je dogovoriti bilo kakav termin.

"Božjom milošću, mjesec dana nakon odluke o gašenju filma, desio se preokret! Nazvao me Alek i rekao da je upravo joggirao te mu je na playlisti iskočila pjesma 'Riffs of Revolution' – to ga je inspiriralo da me nazove i da me nagovori da idemo dalje sa snimanjem."

To je to, ipak ga imamo!

Alek mu je obećao da će mu biti na raspolaganju, a Hižek je u njegovoj podršci pronašao spas i snagu da nastavi s polugotovim projektom koji ima izvjesnih grešaka i problema s realizacijom.

U sljedećih mjesec dana, uspjeli su snimiti četiri zahtjevne scene, energija se počela širiti kao luda na sve članove filmske ekipe, a ponovno stvorena kemija doprinjela je finalizaciji projekta.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva Riffs of Revolution

Jure je istaknuo i kako su pjesme koje se mogu pronaći unutar filma, većinski rađene baš s tim ciljem, ali one neće ostati samo unutar filma.

Naime, autor planira napraviti i soundtrack, po uzoru na film, s obzirom na to da su pjesme dosta melodične i lako pamtljive, a pojedine bi mogle završiti u radijskom eteru neovisno o filmu.

Soundtrack je tek u realizaciji, a Jurica nas je naučio da stvari treba odrađivati korak po korak. Stoga je i sam naglasio kako se previše ne opterećuje oko budućnosti, pa još uvijek ne razmišlja o širenju na strana tržišta, no, ono što je sada u fokusu je zagrebačka premijera ove subote, a okvirni planovi za budućnost kažu da će pokušati doprijeti "do publike na ex-yu prostoru", a potom možda i šire od toga.

Ulaznice za koncert dostupne su OVDJE!

POGLEDAJTE VIDEO: David Amaro hrabro podnio poraz, Luka Veljković razočaran: Nisu prepoznali moju vokalnu sposobnost, a bolest je tu'