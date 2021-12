3.Palpatine je zapravo Richard Nixon: Fanovi su povlačili paralele između Palpatinea i raznih diktatora – od sovjetskih vođa i Pinocheta do raznih osoba nacističke Njemačke. No Lucas je bio prilično izravan na kome temelji najzlokobniji lik svoje sage. Na pitanje je li Palpatine bivši jedi, odgovorio je: „Ne, on je bio političar. Zove se Richard Nixon. Podrivao je senat i konačno prevladao i postao imperijalni lik i zaista je bio zao. Ali se pretvarao da je zapravo dobar lik. Odvukao je Lukovog oca na tamnu stranu.“, rekao je, a u kasnijem intervjuu za Chicago Tribune i elaborirao. „Zapravo, stvar je bila u Vijetnamskom ratu, a tada je bilo razdoblje kada se Nixon kandidirao za drugi mandat što me nagnalo na razmišljanje: kako demokracije postaju diktature? Jer se demokracije ne nestaju u prevratima nego se od njih odustane“, rekao je.