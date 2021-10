Pjevačica Albina Grčić često se javlja pratiteljima na Instagramu. Njena posljednja objava toliko ih je oduševila, da su je obasuli brojnim lajkovima.

Albina je podijelila crno-bijeli selfi kojeg je snimila u automobilu. Pjevačica je na sebi imala crnu kožnu jaknu i dolčevitu, a bujnu plavu kosu pustila je da joj ležerno pada niz ramena i leđa.

Albina nije ništa napisala u opisu objave. Uskoro su joj se brojni fanovi javili u komentarima te su je nagradili i mnoštvom lajkova. Neki od njih zamijenili su je za svjetsku pjevačku zvijezdu Adele.

"Predivna", "Najljepša na svijetu", "Mislio sam da je to Adele", "Je li to djevojka iz 'Easy On Me', videa'?", "Ličiš na Adele", "Druga Adele!", komentirali su.

Albina se nasmijala vezano za usporedbu s Adele te je fanovima poslala crvena srčeka. Ona je, inače, nakon svog performansa na Eurosongu sve popularnija diljem Europe. Nedavno je nastupila na koncertu koji u Eurovillageu organizirao španjolski klub obožavatelja Eurosonga.