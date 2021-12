Saga između Sanele i Edina iz druge sezone 'Braka na prvu' se nastavlja. Nakon što je Sanela u jednom intervjuu iznijela da je daljina bila krivac prekida njihove veze, Edin je to odmah demantirao te iznio, za njega, prave razloge.

Nakon showa je sve krenulo nizbrdo

Edin je Sanelu zaprosio pred kamerama u posljednjom epizodi 'Braka na prvu', ona je pristala i svi su vjerovali da je pred njima sretna budućnost. Međutim, nakon showa je sve krenulo nizbrdo. Sanela se preselila Edinu u Bihać i nije se baš najbolje snašla, ona je u jednom intervjuu izjavila da je razlog njezinog odlaska bio više birokratske prirode te je istaknula da ju je Edin odmah "prekrižio" nakon što se vratila u Zagreb.

Sanelin razlog prekida, Edin je odmah demantirao. Ovaj par u vezi je bio oko 6 mjeseci, a samo su pola tog vremena živjeli zajedno u Bihaću. Zaljubljeni Edin razočarao se nakon showa zbog Sanelinog ponašanja koje mu očito nije bilo zadovoljavajuće pa se odlučio povući iz veze. Par je priznao da se i dalje povremeno čuju, ali to je isljučivo zbog Saneline inicijative, priznao je Edin nakon showa.

Ovaj skromni poduzetnik u showu je slovio kao strpljiv i samozatajan tip, ali kada je ušao u vezu sa Sanelom promjene u njegovom ponašanju bile su vidljive svima ispred malih ekrana. Počeo je otvoreno govoriti što osjeća prema Saneli i koliko mu je stalo do njihove veze.

Godinu dana nakon snimanja stvari su drukčije

Edin se na društvenim mrežama požalio i otkrio je pravi razlog njihovog prekida: "Živjeti s nekim, eto, tek tako i biti nesretan ne treba nikome, a posebno ne meni. Stvarni razlog našeg prekida je isključivo njezino ponašanje", napisao je u objavi.

Nakon prosidbe u showu, Edin ipak misli drukčije: "Iskreno, da, jesam brzao. Međutim, kako sam zadnjih godina bio jako povučen i sam dolazak u show je bio moj izlazak iz neke komfor zone. Uvijek sam išao na sigurno i dugo čekao da nešto uradim, zbog čega sam dosta stvari i propustio u životu, zbog straha što će biti. Ovaj put sam išao na sve ili ništa pa da vidim što će biti", rekao je Edin za 24sata i priznao da ne žali ni za čim što je napravio u showu, ali je istaknuo da "prosidba definitivno nije bila pametan potez".

Podsjetimo, ovaj par se žalio ekspertima u showu zašto ih nisu odmah spojili, na to je tim stručnjaka odogovorio: "zbog previše sličnosti". Nakon njihovog prekida ljubavne veze koja se u showu činila fatalnom, možemo priznati da su eksperti ipak bili u pravu.

Tim sturčnjaka spojio je Jasmina i Sanelu, ona je na početku bila samozatajna, staložena i smirena dok je Jasmin bio "čovjek iz naroda" koji ne biježi od drame, već uživa u njoj.

Edin je show započeo s Ernom koja je karakterno naginje Jasminu, želi biti u centru pažnje i često očekuje odobravanje svog partnera. S druge strane, Edin je u showu ispao preslika Sanele, mističan i staložen tip osobe.

Nakon niza dramatičnih situacija u showu, Edin i Sanela su odlučili započeti vezu koja baš i nije završila kako su planirali.

Edin u Instagram intervjuu otkrio još detalja

Edin je pratiteljima na Instagramu putem storyja odgovarao na razna pitanja, najviše je bilo onih vezanih za prekid njega i Sanele.

Između ostalog Edin je na pitanje o stvarnom prekidu njega i Sanele odgovorio: "Stvarni razlog našeg prekida je bilo isključivo njeno ponašanje!". Također je rekao da nema nikakve šanse za pomirenje.

Pratitelji su Edina pitali i neka osobna pitanja, poput: Koliko si visok?, na što je on odgovorio 170 centimetara, a pitali su ga i "Zašto Sanela i dalje ima vaše slike na profilu?", na što je on odgovorio "To pitajte nju".

I ono najzanimljivije pitanje bilo je vezano za njegov ljubavni status: "Jesi li našao novu nakon Sanele?", na što je Edin odgovorio: "Čut će se sve".