Nakon duge i teške bolesti, 29. listopada 2022. preminuo je scenarist i redatelj Lukas Nola, u 59. godini života. Od prerano preminulog glumca danima se opraštaju prijatelji i kolege, među kojima su i redatelj Dalibor Matanić, glumci Ecija Ojdanić, Asim Ugljen, Goran Grgić.

Ipak, najteži su ovo trenuci za njegovu suprugu, glumicu Barbaru Nolu i njegovo dvoje djece. Barbara je na blagdan Svih Svetih obavijestila javnost o komemoraciji i sprovodu, uz riječi: "Svijet je stao, dušo moja".

Brojni će se prijatelji i kolege od Lukasa oprostiti na komemoraciji koja se danas od 12 sati održava u zagrebačkom kinu Tuškanac.

Na velikom platnu postavljena je Lukasova fotografija koju prekriva velika svjetlost.

Glumica Jelena Miholjević prva je pred svima pročitala svoj oproštaj od prijatelja i kolege.

"Pisao si nam, skladao, režirao toliko elegantno, mudri ljepotane. Umro bi od smijeha da znaš da ti pišem ove stihove, znam da bi. Počinjali smo s tobom, i završavali. Volio si. Dočekivao. Kuhao nam čuda. Potpuno neusporedivo nasmijavao, predivna čudesna strelice", čitala je glumica s knedlom u grlu. Nakon nje, od Luksa se oprostio i dekan Akademije dramskih umjetnosti Davor Švaić, a odmah poslije i glumac Živko Anočić koji je na komemoraciji izveo recitaciju.

Sprovod poznatog redatelja održat će se na Krematoriju na zagrebačkom groblju Mirogoj sutra, u petak 4. studenog u 14 sati.

Podsjetimo, Nola je dugi niz godina bolovao od karcinoma grla, no nikada nije posustajao u svojoj borbi protiv opake bolesti. Bolest mu je dijagnosticirana 2014. godine, no uspješno je operiran i nakon tri godine pauze se vratio s novim projektima. Nakon operacije uspio se riješiti i svojih poroka poput cigareta i alkohola, no bolest ga, na žalost, nije puštala.