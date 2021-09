Legendarni glazbenik i hrvatski "kralj funka" Dino Dvornik preminuo je prije trinaest godina u 44. godini. Iza sebe je ostavio neutješnu suprugu Danijelu i kćer Ellu. Njegovi brojni hitovi rado su dandanas slušani. Dino je kroz 20 godina dugu glazbenu karijeru snimio šest studijskih albuma te je dobio dvanaest Porina.

Dinin najveći strah bio je da ne postane konzervativan. On je u posljednjem intervjuu rekao kako živi silovito, u šestoj brzini. Osim nesmiljenog tempa života, Dino je imao i problema s ovisnošću koje od 1993. godine nije više ni skrivao, piše Gloria.

"Možda bih napravio malo više bez toga, ali svi smo bili na opijatima i divljali. Ušao bih u studio i ne bih izlazio mjesec dana dok ne bih napravio nešto. U tome zanosu sam radio, ali on me stajao zdravlja. Sve to sam radio zbog glazbe, a ne zato što sam htio biti drogiran" kazao je Dino nakon jednog od pokušaja odvikavanja od droge.

On i Danijela živjeli su skromno

Dino i Danijela započeli su svoju ljubavnu priču dugu dva desetljeća kada je ona imala 21 godinu, a on 24. Čak su neko vrijeme živjeli u Londonu gdje je ona radila kao dadilja, a on kao konobar u klubu.

"Ponovno smo se sreli pet dana nakon prvog susreta, na jednoj splitskoj plaži, i od tada smo bili nerazdvojni. Dino je bio lud na svoj način, ali je istodobno bio drag, dobroćudan, a najvažnije mu je bilo da su ljudi oko njega sretni i veseli. Ja sam jedina u njemu vidjela neku tugu, koju drugi nisu primjećivali. Zapravo me osvojio svojim sjetnim očima", ispričala je Danijela svojedobno.

Njih dvoje vjenčali su se osam dana prije Dinova 25. rođendana, 12. kolovoza 1989., a godinu dana kasnije rodila se njihova kći Ella.

"Vjenčanje smo dogovorili spontano, bez nekih planova, u Dinovom stilu. Osim toga, nismo živjeli rastrošno jer Dino od glazbe nije zarađivao bajoslovne novce. U trenutku njegove smrti otplaćivali smo tri kredita, a jedini prihodi bili su od tantijema i naše tvrtke koju sam osnovala nekoliko godina prije kako bih mu mogla pomagati oko njegove karijere. Dino nije znao s novcem. Za njega je sto ili deset tisuća bilo isto, sve bi mogao potrošiti u jednom danu. Povremeno bismo otputovali u London, i to je bio sav naš luksuz" kazala je Danijela jednom prilikom.

Umro je od predoziranja tabletama

Dino joj je posvetio baladu "Ljubav se zove imenom tvojim", a ona je uvijek bila uz njega kada mu je god bilo najteže.

"Trebalo mi je dugo da shvatim koliko je ozbiljan Dinov problem jer ja nikad nisam bila poročna, čak nisam ni cigaretu zapalila. To je duga i mukotrpna borba, u kojoj sam mu bila najveća podrška", rekla je Danijela prije par godina.

Oni su svoju intimu razotkrili pred kamerama 2006. godine u RTL-ovu reality showu "Dvornikovi" koji se snimao dvije sezone. Dino se na to odlučio jer četiri godine nije izdao novi album, pa je tako mislio oživiti karijeru. I doista je uspio u tome. Čak je počeo raditi na albumu "Pandorina kutija" koji je dobio četiri Porina, a namjeravao ga je izdati u jesen 2008. godine. Dino je preminuo 6. rujna iste godine u snu u svom stanu u Zagrebu zbog predoziranja tabletama kojima je liječio ovisnost.

'Jedna od pet tableta bila je pogubna'

Dino je izgubio oca Borisa prije šest mjeseci i proživljavao je vrlo težak period svog života.

"Ne možete naslutiti nečiju smrt, osim ako nemate liječničku dijagnozu. Dino je, doduše, tih dana prolazio kroz teško razdoblje, ali on je cijeli naš brak imao lošije i bolje faze. Još se oporavljao od očeva odlaska, a tu je bio i novi album. Dino je imao veliku tremu prije svakog koncerta, nervirao se uoči izlaska albuma, a s godinama je pritisak postajao sve jači. Tu noć kada je preminuo sve je bilo uobičajeno. Oko deset uvečer popio je dvije tablete za spavanje, koje je povremeno uzimao jer je imao problema s nesanicom. No probudio se oko ponoći i zbog straha da više neće moći zaspati uzeo je još tri: antidepresiv i dva analgetika. Jedna od tih pet tableta bila je, nažalost, pogubna za njega", ispričala je Danijela u ispovijesti povodom desete godišnjice smrti svog supruga za Gloriju.

Dino je prema vlastitoj želji kremiran, a na posljednji ispraćaj na zagrebačkom krematoriju došlo je na stotine njegovih kolega i prijatelja koji su plesali i pjevali na njegovu glazbu.