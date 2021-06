Srpska pjevačica Dara Bubamara (45) gostovala je u emisiji "Sceniranje" na televiziji Kurir, gdje je, između ostalog otkrila i detalje veze s 20 godina mlađim dečkom Tonijem.

"S Tonijem sam se upoznala u kafiću, dopisivali smo se duže vrijeme, ni on ni ja nismo mislili da će tako biti. Podudarile su nam se energije, srodne smo i dobre duše, on mene doživljava kao svoju vršnjakinju, on je volio starije žene uvijek, dosta je zreo za svoje godine", kazala je Dara.

Pjevačica je otkrila i kako ju je Tonijeva obitelj odlično prihvatila, a posebice njegova majka i sestra. Zajedničke fotografije su, tvrdi, obrisali s društvenih medija zbog medija.

"Nema kompleks od mene što sam poznata, ne zanima ga što pišu novine, sad kad su pretjerali i pisali laži, tužio je. Dobar smo spoj. Kosta ga je prihvatio, to meni kao majci znači. Njegova majka i sestra me obožavaju, baš smo se našli, slične smo energije. On ima svoj privatni posao, kriptovalute. Zajedničke slike smo obrisali zbog medija, kako ne bi novinari više pisali nešto loše o nama", otkrila je.