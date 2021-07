Blogerica Danijela Dvornik (54) pratiteljima na Instagramu javila se je iz kreveta, pa se je požalila na problem koji je muči već neko vrijeme, a često se pojavljuje i kod drugih ljudi posebice za vrijeme velikih vrućina.

Ona, naime, ima problem sa spavanjem, no nije sigurna koji mu je uzrok. Danijela je na svom Storyju podijelila fotografiju na kojoj je pozirala ležeći u krevetu u crnoj pidžamici na bretelice obrubljenoj čipkom. Ona je sneno pogledala prema objektivu kamere.

"Nemam pojma što mi je, ali svako jutro spavam do deset sati. Pri tom navečer legnem u 23:30. Zazvoni mi sat ujutro u sedam sati, ali ga samo ugasim i nastavim. Je li to do vremena ili mi tijelo treba odmor, ne znam. Ne bunim se, samo mi je čudno", napisala je Danijela.

Ona je trenutno na Braču u svojoj kući koju je renovirala, pa tamo često boravi. U posjet joj povremeno dođu kćer Ella sa suprugom Charlesom Pearceom i kćerima Balie Dee i Lumi Wren. Ponosna baka na društvenim mrežama često dijeli snimke svojih unučica.