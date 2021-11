Popularni talijanski bend Maneskin, koji je pobijedio na prošlom Eurosongu, nakon što je osvojio cijelu Europu, krenuo je u pokoravanje Amerike. Održali su više nastupa, a kao šlag na torti, bili su predgrupa legendarnim Rolling Stonesima.

Članovi grupe Maneskin na svojoj mini turneji, između ostalog, nastupili su u "The Ellen DeGeneres Showu" gdje su izveli pjesmu "Beggin", obradu popularno singla legendarnih The Four Seasonsa.

Frontmen grupe Damiano David (22) doslovno je zabljesnuo na pozornici u šljokičastom kombinezonu, no ipak nije uspio zadiviti obožavatelje koji su u komentarima ispod videa izrazili svoju zabrinutost.

"On izgleda potpuno iscrpljeno", "Nikad nisam vidio Damiana ovako iscrpljenog, nadam se da je ok", "Čini se kao da mu je nestalo energije", samo su neki od mnogih komentara.

Podsjetimo, članovi grupe Maneskin u Ameriku su otišli krajem listopada, a talijanski mediji navode da oni tamo često tulumare, što je vidljivo i na Instagramu benda. Pretpostavlja se da je to razlog Damianove iscrpljenosti.