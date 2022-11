Dalibor Kujundžić osvojio je drugo mjestu u Životu na vagi i nagradu od 50.000 kuna. Na prvom vaganju Dalibor je imao 158,6 kilograma, a danas ima 90 kilograma. Izgubio je 68,6 kilograma, što je 43,3% tjelesne mase - i zasluženo je osvojio drugu nagradu od 50.000 kuna! "Tek ću biti svjestan što sam napravio. Super je ovo stvarno, ali moram reći da je moglo i bolje - nisam baš bio savršen, ali ovo je super, prezadovoljan sam!", rekao je. Toma mu je prvi čestitao, a potom i svi ostali natjecati, piše RTL.hr.

Kandidati 6. sezone, na ulasku u show zajedno su težili 2408,5 kilograma. Nakon putovanja od 260 treninga, 20 izazova konačno je poznat tko je izgubio najviše i osvojio 150.000 kuna, no može se reći da su pobijedili svi.

U finale je ušlo četvero kandidata koji će se boriti za prvu nagradu.

Boris

Boris je uoči posljednjeg vaganja izgubio rekao je da je on svoj cilj ispunio. „Meni je finale samo bonus. Ja sam došao do kraja“, kazao je Boris dodavši da će doma supruzi dovesti novog Borisa.

„Dovodim joj osobu koja više nije lijena, koja će kuhati, koja će je voditi gdje god bude htjela, hodati, planinariti, što god. I s djetetom ću provoditi najviše vremena što mogu“, zaključio je Boris.

Na prvom vaganju imao je 170,1 a na posljednjem 121. Izgbio je 49,1 kilogram odnosno 28,9 posto mase.

Čapo

"Maja mi je jako puno pomogla. Mentalno me dignula na razinu koja je sada zavidna i hvala joj na tome“, rekao je Čapo te dodao da se nada pobjedi u finali. . Sa 172 kilograma, s početka showa, došao je na 114,3, a izgubio je 33,5% tjelesne mase. „Cilj mi je bio u showu doći do 120 kilograma, a došao sam do 114. Prezadovoljan sam i sretan! Mi smo svi pobjednici ovog showa“, sretno je rekao Čapo.

Roko

Roko je bio dobio i pohvalu trenera . „Fascinantno je bilo gledati Roka. Nije lako kad ne možeš odraditi izazove ili treninge zbog ozljede. Pokazao je nevjerojatnu stabilnost u svim situacijama i svaka mu čast!“, pohvalio je Edo Roka.

Vaga je pokazala da je Roko u zadnjem ciklusu izgubio 3,4 kilograma. Sa 158,8 kilograma, koliko je imao pri ulasku u show sada ima 108,3 kilograma. Izgubio je ukupno 50,5 kilograma, što je 31,8% tjelesne mase. „Ja sam želio doći do 110,a došao sam do 108. Jako sam sretan!“, rekao je Roko.

Lara

Laru je Edo pohvalio prije vaganja. „Radi se o samozatajnoj maloj djevojčici koja je ušla kroz mala vrata, ali je s borbom i ustrajnošću dokazala da joj je mjesto baš ovdje gdje je“, zaključio je Edo. Na prvom vaganju u Sinju Lara je imala 124,4 kilograma, a danas ima 88,3 kilograma. Ukupno je izgubila 36,1 kilogram što je u postotku 29% tjelesne mase.