Britanska glazbena atrakcija Kosheen Live predvođena sa Sian Evans stiže u Zagreb, u petak, 24. rujna 2021.

Zbog potencijalno lošeg vremena koncert će se ipak održati u klubu Boogaloo koji će vrata otvoriti u 19 sati, a koncert bi trebao početi u 21 sat, objavljeno je u Facebook Eventu.

"Za ulazak na koncert potrebna je COVID potvrda ili važeći PCR test, a brzo testiranje bit će moguće i u prostorijama kluba od 19 sati po cijeni od 40 kuna", objavljeno je. Organizatori mole posjetitelje da dođu što ranije kako bi se izbjegle gužve.

Za atmosferu prije i nakon koncerta zadužen je DJ FRX, dok je cijena ulaznica u pretprodaji je 170 kuna, na dan će koštati 190 kuna.

'Jedna od najvećih britanskih glazbenih atrakcija'

Kosheen je nastao 1999. u Bristolu, a već s prvim albumom iz 2001. "Resist" i hitovima "Catch", "Hide U" i "Hungry" osvojili su titulu "jedne od najvećih glazbenih atrakcija iz Velike Britaniji".

Brzo su stekli naklonost kritičara i veliki broj obožavatelja. Kombinacija različitih stilova, poput drum’n’bassa, dancea i popa, dovela ih je do vrhova svjetskih top lista te kao jednog od favorita svih onih koji su odrasli na MTV-ju i VIVA-i početkom 2000-ih.

Do sada su izdali pet albuma. U Boogaloo dolazi Sian Evans s originalnim bubnjarem Mitchellom Gloverom i svjetski poznatim glazbenicima koji će dodatno oplemeniti njihov prijašnji zvuk. Sian se u protekla dva desetljeća etablirala kao vrlo plodna autorica i vokal u brojnim suradnjama, a posebno se ističu veliki hitovi "Louder" s DJ Freshom, kao i "Hot Right Now" Rite Ore za koji je napisala tekst.