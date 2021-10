Nakon višemjesečnog analiziranja kandidata i izrade njihovih psiholoških profila tim eksperata bio je spreman spojiti prvi par u ovogodišnjoj sezoni "Braku na prvu", a odluka koju su donijeli zauvijek će promijeniti život samaca koji će svog partnera prvi put vidjeti tek na vjenčanju.

Prvi su par bili Andrea i Mislav. Pravnica Andrea dolazi iz Zagreba, ima 38 godina i kaže: "Zadnji sam put voljela prije tri godine i spremna sam za nove pobjede i ljubav! Voljela bih biti u vezi s čovjekom koji je snažan, koji zna kamo ide u životu i koji se ne boji poslovnih uspješnih žena", otkrila je. Njezin je budući suprug 41-godišnji sportski trener Mislav iz Zagreba koji kaže: "Jednom u životu bio sam jako zaljubljen i nakon toga dosta mi se teško zaljubiti, tu sam se emotivno dosta ispraznio."

Stručnjaci su spojili još jedan par. Budući mladoženja je 48-godišnji poduzetnik iz Poreča, kojem je najdulja veza trajala godinu i pol dana.

"Želim obitelj. Da se dogodi ljubav, da kliknemo, toj bih se osobi posvetio 120 posto", rekao je Bernard, a njegova je buduća odabranica Gordana je 45-godišnja razvedena konobarica iz Zagreba, koja živi s kćeri, zetom i unukom. "Od bivšeg supruga imala sam samo alimentaciju i to je bila sva njegova ljubav pružena djeci. Ne znam odgovoriti na pitanje što je za mene ljubav - samo kažem da su to djeca. Nisam naviknuta tražiti pomoć od nekoga", rekla je, zaplakala te zaključila: "Možda je vrijeme da upoznam ljubav i doznam što je to."

Potraga za srodnom dušom

Eksperti su javili kandidatima da su odabrani za sudjelovanje u eksperimentu i oni su to obznanili rodbini i prijateljima. "Upoznat ću svog frajera života na oltaru", rekla je Andrea najbližima, a njezin brat Goran dodao: "Nadam se da će naći srodnu dušu koju traži." Mislav je također okupio prijatelje i obznanio im da se ženi, a oni su zaključili da je stvoren za to. "Malo sam konzervativniji i važna mi je obitelj i sad mi je malo žao što me ne podržavaju mama i sestra u tome", rekao je.

Okorjeli neženja Bernard obavijestio je prijatelje o velikoj promjeni, a oni su bili jako iznenađeni kad su čuli da se ženi. A svoju radosnu vijest, Gordana je prvo podijelila s kćeri. "Želim muškarca kojem ću biti prioritet jer su meni svi drugi prioritet", rekla je Gordana, a Bernarda je najviše zabrinjavalo hoće li se njegova buduća partnerica i on svidjeti jedno drugome.

Stigao je i dan u kojem su samci trebali izgovoriti bračne zavjete osobi koju su tek upoznali. "Voljela bih imati onu ljubavnu vezu koja bi dovela do obitelji i jednu malu bebu", priznala je Andrea, a Mislav dodao: "Jako mi je čudno i nestvarno da se idem ženiti za nepoznatu osobu, nisam baš tako zamišljao svoje vjenčanje. Krajnje je vrijeme za obitelj i skrasiti se, idemo probati."

Andrea i Mislav svidjeli su se jedno drugome

Gordana je bila jako uzbuđena prije vjenčanja i kuma ju je bodrila dok je Bernard zaključio da mu nije toliko bitna vanjština nego ono što osoba ima u sebi. "Nisam ja neka premija, ali isto tako očekujem i da druga strana bude kako treba i to je već ogroman preduvjet za to nešto", rekao je poduzetnik.

Mislav je došao spreman na prekrasnu plažu, gdje se održavala ceremonija vjenčanja, a Andrea je stizala na gumenjaku. "Skroz dobar prizor, zadovoljan sam", komentirao je Mislav tu filmsku scenu. Andrea i Mislav na prvu su se svidjeli jedno drugome, a potom ih je matičar vjenčao.

"Osjetila sam val pozitivne energije od njega i bila sam stvarno zahvalna na tome", rekla je Andrea, a kad su pročitali zavjete, Mislav je zaključio da će njihov brak sigurno biti interesantan. Poslije sklapanja zavjeta Andrea je u šali ponudila Mislavu ruku da je poljubi, no naposljetku su se ipak poljubili u obraz i zagrlili. "Bit će još poljubaca", rekao je Mislav, a potom su im svi čestitali.

Andrea i Mislav zadovoljni su partnerom kojeg su im eksperti odabrali, a na redu je bilo vjenčanje Gordane i Bernarda. "Nervozna sam", govorila je Gordana, a slično se osjećao i Bernard. "Bilo je svega u glavi, velika pomutnja", komentirao je. Gordanina kći Severina nije bila sigurna hoće li se njezinoj majci svidjeti izgled mladoženje, a kad ga je ugledala, svi su primijetili kako nije skrivala razočaranost.

Gordana je razmišljala o bijegu

"Ne mogu to protumačiti, ne znam je li to bila nervoza ili razočaranje", rekao je Bernard, no Gordana je bila jasna: "Još mi je u glavi da se okrenem i pobjegnem! Taksi, vozi me odavde! Ne, nikako nije moj tip!"

Bernard nije bio razočaran, a potom je pročitao zavjete. Gordana je još razmišljala o bijegu, no svidjeli su joj se zavjeti i naposljetku se pristala udati. "Dala sam šansu masu puta nekome tko je nije ni zaslužio, pa zašto ne dati njemu? Nije mi bio odbojan", rekla je, a mladoženja je zaključio da se ne može dogoditi ništa loše. Poljubili su se u obraz i poželjeli si sreću u zajedničkom životu.

Romantično vjenčanje na moru nastavilo se u idiličnom tonu, Andrea i Mislav snimili su fotografije i dobro se zabavili da bi potom zaplesali prvi ples. "Andrea je top žena, karijeristica, zabavna je jako… Meni je danas bilo perfektno", rekao je mladoženja, a mladenka dodala: "Među nama se razvila jedna poletna i vesela energija, a je li to simpatija i u što će se pretvoriti, vidjet ćemo… Tek smo se oženili!"

Neuobičajena prva bračna noć

Uslijedilo je fotografiranje Gordane i Bernarda, a potom njihov ples. Prijatelji mladoženje nisu mislili da su Gordana i on jedno za drugo da bi ubrzo mladenka i njezina kuma otišle razgovarati nasamo. Mladenka joj je priznala kako joj se mladoženja na sviđa fizički, no donijela je važnu odluku: "Moj sadašnji suprug je veliki džentlmen. Pažljiv je, a nikad nisam imala pažljivog frajera."

Mislav je pričao Andreinu bratu kako je prezadovoljan dok mladenka više nije bila sigurna sviđa li mu se ona uopće. "Rekao je da je izgubio okladu i da je zato ovdje", rekla je Andrea koju je malo uznemirilo što je doznala tu informaciju. Kasnije su razgovarali na molu i zaključili da su zadovoljni što su baš oni par. "Još ti neću reći da te volim, sutra ću", šalio se Mislav.

Mladence je čekala neuobičajena prva bračna noć, a nakon razgovora o današnjem danu, Gordana i Bernard povukli su se svatko u svoju sobu. Andrea i Mislav prvo su razjasnili sve oko oklade. "Možda mu se to što je izgubio na okladi pokaže kao najveći dobitak u životu", zaključila je Andrea. Potom su nazdravili i da će prije spavanja odigrati partiju bele.

Koji će se parovi sutra obvezati na život do smrti te kako će reagirati na srodne duše koje su im odabrali stručnjaci - ne propustite gledati od 21.15 na RTL-u u "Braku na prvu".