Alen Vlahović, kandidat četvrte sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', nedavno je snimio novu pjesmu posvećenu upravo svom sudjelovanju u RTL-ovom showu, a naknadno je otkrio kako se na snimanju spota ozlijedio.

"Kako sam se nagnuo po čaše, nije me vidio i došlo je do ovog do čega je došlo. Zubi su na mjestu, to je najbitnije," ispričao je za RTL.hr Alen pa podijelio fotografiju ozljede.

Foto: RTL Alen Vlahović

U komentarima na društvenim mrežama jedna se gledateljica showa 'Brak na prvu' odlučila našaliti, pa je napisala da će Ana ljubiti njegovu ranu da brže prođe. Na komentar se osvrnula i Ana, bivša Alenova supruga iz eksperimenta, koja je ispod komentara ostavila emotikon koji plače od smijeha.

Foto: Facebook Ana Jakuš

Inače, Ana i Alen nikako nisu uspjeli pronaći zajednički jezik u 'Braku na prvu', za što je ponajviše zaslužan Alenov negativan stav prema njoj i njezinom izgledu, koji je pokazao već na prvom susretu. Ipak, rastali su se u korektnim odnosima i jedan drugome poželjeli sreću u daljnjem traženju ljubavi.

Foto: RTL Brak na prvu

Nakon eksperimenta, oboje su se posvetili sebi i vlastitom razvoju - Alen gradi glazbenu karijeru, a Ana se preselila u Norvešku gdje radi kao medicinska sestra.

