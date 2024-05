Tina i Tiago iz "Braka na prvu", otkrili su kako ovo za njih nije samo eksperiment već prava ljubavna veza. Sretni su i zaljubljeni, a svakoga dana sve više napreduju. Sociološki eksperiment "Brak na prvu" gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Tina je na Instagram profilu u petak objavila njihov romantični video u kojem plešu, grle se i ljube, a imaju osmijeh od uha do uha.

''Ranč, zemlja komaraca. Iskreno, jedva smo čekali vratiti se u naše gnijezdo u Zagreb'', napisala je Tina u opis videa.

Sve su bliži

''Omiljeni par'', komentirala je obožavateljica. Uspjeli su prebroditi sve prepreke, a ponosni su što su unatoč svemu ipak ostali zajedno.

Foto: RTL

Podsjetimo, prvo su pred stručnjacima priznali kako im je protekli tjedan bio najljepši dosad, a sada je uslijedilo još jedno priznanje. Tina je pred djevojkama otkrila kako su ona i Tiago zajedno.

"On to shvaća kao vezu. On je u vezi, on više nije u sociološkom eksperimentu. Kako on to shvaća, mi smo u vezi", rekla je tada Tina.

