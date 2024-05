Tina i Tiago su par koje pratimo u "Braku na prvu" na RTL-u i platformi Voyo, a nakon što su pred stručnjacima priznali kako im je prošli tjedan u sociološkom eksperimentu bio najljepši dosad, Tina je otkrila još jednu lijepu vijest.

Naime, Tina je pred djevojkama otkrila kako se Tiago ponaša kao da su njih dvoje uistinu u vezi te kako za njega ovo više nije sociološki eksperiment. Djevojke je zanimalo osjeća li se Tina jednako.

"On to shvaća kao vezu. On je u vezi, on više nije u sociološkom eksperimentu", rekla je Tina nakon čega ju je Karmen pitala osjeća li se ona kao da je u pravoj vezi.

"Mislim da da", naglasila je Tina sa smiješkom na licu.

Djevojke su bile presretne pa su nazdravile u njihovo ime.

Podsjetimo, Tinino priznanje dolazi nakon što je u objavi na Instagramu izjavila kako s Tiagom uživa na spoju.

"Odveo me u indijski restoran, u kino i na sladoled. Svidio mi se svaki djelić", opisala je Tina njihov dejt na kojem je pao i poljubac, a u komentarima je otkrila kako joj je to bio dan za pamćenje.

