Tina i Tiago iz sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, nedavno su otkrili kako se više ne osjećaju kao da se nalaze u eksperimentu, već da je za njih ovo prava veza, a sada su razgovarali o tome tko bi mogao biti sljedeći potencijalni par u "Braku na prvu".

"Što misliš da će se dogoditi s parovima?", pitala je Tina Tiaga, a on je zaključio kako bi moglo doći do promjena, ali i za koji par misli da će ostati zajedno.

"Možda Josip i Danijela? Zato što su sve više i više zajedno. Pričaju više i druže se…", rekao je Tiago, a Tina se čudila kako on to sve vidi.

Foto: RTL Renata, Alan, Danijela i Josip

Podsjetimo, nedavno je Tina pred djevojkama otkrila kako se Tiago ponaša kao da su njih dvoje uistinu u vezi te kako za njega ovo više nije sociološki eksperiment. Djevojke je zanimalo osjeća li se Tina jednako.

"On to shvaća kao vezu. On je u vezi i više nije u sociološkom eksperimentu", rekla je Tina nakon čega ju je Karmen pitala osjeća li se ona kao da je u pravoj vezi, a ona je priznala da se uistinu osjeća kao da su u vezi.

Foto: RTL

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Je li moguće? Tina i Tiago otkrili tko je novi potencijalni par 'Braka na prvu'