Tek su se zajedno uselili, a Kristina već pakira kofere: 'Odlazim! Ne mogu više'

U trenutku kada su svi parovi iz sociološkog eksperimenta ''Brak na prvu'' započinjali zajednički život pod istim krovom, Kristina i Stjepan ponovno su se našli na suprotnim stranama. Umjesto useljenja, uslijedila je još jedna u nizu svađa i Kristinina odluka da se iseli. Već od prvih dana njihove veze bilo je jasno da među njima nema kemije, ali problemi su s vremenom postajali sve ozbiljniji. Kristina je osjećala da ju Stjepan ne razumije i ne poštuje njezine granice, dok je on tvrdio da se trudi i da dobiva samo hladnoću zauzvrat.

"Ja znam da ja nisam osoba koju je on tražio. Nije ni on osoba koju sam ja tražila, ali ga ne krivim za to", priznala je Kristina, svjesna da se među njima nije dogodilo ono što su očekivali.

Foto: RTL

Kristina je jasno pokazala svoju frustraciju. "Ne mogu više, osjećam se kao da pričam sa zidom", nakon čega je prekinula razgovor i odlučila otići. Kasnije je Irmi i Marku priznala da je počela iznositi stvari i donijela konačnu odluku, a ta je da sa Stjepanom ne vidi budućnost.

Petu sezonu ''Braka na prvu'' gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.15, a nove epizode su dan ranije dostupne na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Romantična duša s jasnim kriterijima - Kristina ulazi u petu sezonu 'Braka na prvu'!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa