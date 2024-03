Renata i Josip iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', čije napete trenutke pratimo na RTL-u i putem platforme Voyo, zasad drže odnos na prijateljskoj razini.

Renata je bila na kavi s Alenom, kojeg zna već dugi niz godina. Kako je to Josip podnio te što misli o drugim kandidatima, Renata je otkrila za RTL.hr.

Josip je Renati priznao da nije bio oduševljen njome na prvu.

"Iznenadila me Josipova izjava s obzirom na to da je prvo izjavio kako sam zadovoljila njegove standarde što se tiče prvog dojma. Nakon određenog vremena promijenio je mišljenje pa objasnio da ipak nije bio zadovoljan. Što reći na to? Možda je bio samo pristojan na prvu, a možda kasnije i ljutit pa je promijenio mišljenje, možda, možda, možda", ispričala je.

Renata smatra da je Josip razvio određene simpatije prema njoj, no ona još nije osjetila tu iskru.

"Kod mene se nije probudila iskrica u ljubavnom smislu jer smo veoma različiti i bez obzira na to što kažu da se suprotnosti privlače, kod nas to nije slučaj, barem ne s moje strane. Smatram da je fizički privlačna osoba, no nije moj tip muškarca. Najvažnije od svega, ne preklapamo se na ostalim razinama, ni mentalnoj ni emotivnoj", priznala je.

Foto: RTL Foto: RTL

O druženju s Alenom

Što se tiče drugih parova, smatra da su se jedino kod Tine i Tiaga rasplamsale iskrice.

"Jedini slučaj ljubavne iskrice, a da je ona prava, u punom smislu riječi, obostrana, mislim da postoji u slučaju Tine i Tiaga. Definitivno su na prvu perfect match te kompatibilni na fizičkoj i emotivnoj razini. Na mentalnoj čak i ne toliko kao na ove dvije koje sam navela", otkrila je.

Foto: RTL Foto: RTL

Renata je bila na kavi s Alenom, kandidatom kojeg su eksperti spojili s Anom. Renata i Alen poznaju se više od 20 godina, a prijateljstvo su obnovili u sociološkom eksperimentu.

"Druženje s Alenom prošlo je ležerno i u pozitivnom tonu, dugo se poznajemo tako da je to uobičajeno u našem odnosu", rekla je.

'Nisam mu dala povod za ljubomoru'

Alen ju je stavio na prvo mjesto na testu fizičke privlačnosti, što Renati imponira.

"Većina muških kandidata, pa tako i Alen, stavila me na prvo mjesto kada je u pitanju test fizičke privlačnosti i jasno da mi je to drago zbog toga, lijep je osjećaj", priznala je.

Renata smatra da je Josip malo ljubomoran zbog njezinog odnosa s Alenom.

"Ne mogu tvrditi da Josip kao muškarac nije bio malo ljubomoran zbog mog odnosa s Alenom, zbog samih simpatija koje ima prema meni. Vjerujem da mu ta naša druženja nisu bila najzabavnija činjenica, no nisam davala povod za ljubomoru jer je kod mene u životu uvijek sve transparentno i Josip je znao za druženja s Alenom", zaključila je.

