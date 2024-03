Kada su se Klara i Lovre u RTL-ovom sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' upoznali, odnos je tekao glatko sve do medenog mjeseca. Situacija je eskalirala tijekom zadatka gdje su morali posložiti određene životne vrijednosti. Također, Lovre je ekspertu Borisu Blažiniću ispričao kako je Klaru odbio prve bračne noći što ju je jako pogodilo. Klara je svoju stranu priče otkrila za RTL.hr. Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

"Zamjerila sam mu zato što je on bio prvi koji je znao kako razmišljam. Znao je koliko mi je bitno da ne želim da idemo u tom smjeru, nije mi to bilo u planu, frustrira me činjenica što je to javno izrekao, a znao je da to ne želim, prvenstveno zbog samopoštovanja, a potom i zbog poštovanja prema svojim roditeljima", priznala je Klara.

Foto: RTL Foto: RTL Lovre i Klara

"Na vjenčanju se nije ništa dogodilo. Vjerojatno ga je povrijedila moja izjava s medenog mjeseca jer sam rekla da mu nedostaje muškosti, to ga je sigurno povrijedilo", dodala je.

'Nema poštovanja'

Kod Lovre joj najviše smeta što je vrlo negativan.

Foto: RTL Foto: RTL Klara i Lovre

"Jako mi smeta što crno razmišlja i svi su mu krivi za sve, a on nije kriv ni za što. Mijenja mišljenja i raspoloženja u nenormalnoj brzini, jedan dan nekoga voli, drugi dan tu istu osobu mrzi. Pozitivno, uz sve to crnilo, vjerujem da u sebi ima dobrote, da ima dobro srce, ali je ono jako zatrovano", ispričala je.

Lovre joj se nije ispričao nakon svojih izjava.

"Nije se ispričao. To sam mu jako zamjerila, nema kulture i poštovanja prema meni", otkrila je Klara.

Navija za Tamaru i Filipa

Lovre stalno govori da Renata utječe negativno na Klaru te vidi problem u trećoj osobi.

Foto: RTL Foto: RTL

"Ne, Renata nije treća osoba u našem braku, da Renate nema - ne znam kako bi preživjela. Ona ga jako hvali i simpatizira i uvijek govori da nije tako negativno. Uvijek ga podržava", ispričala je.

Klara smatra da je najkompletniji par trenutačno Filip i Tamara te navija za njih.



