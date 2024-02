U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', koji pratimo na RTL-u i putem platforme Voyo, parovi su se uselili u zajednički stan u Zagrebu i započeli samostalan život.

Dublje upoznavanje nekima je sjelo dobro, dok su drugi počeli propitkivati bračni odnos, pitajući se postoji li mogućnost da se između njih razvije što više od prijateljstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brak Renate Dojčinović i Josipa Krole do sada se nije susreo s većim problemima, no ona je u intervjuu za RTL.hr priznala kako ju je zasmetao jedan Josipov potez, a istaknula je i da ga vidi isključivo kao prijatelja.

Foto: RTL Foto: RTL Renata i Josip, Brak na prvu

"Nisam se nadala da će me Josip snimati dok spavam, to me zasmetalo, no u redu, ako mu je to zabavno, neka se razveselio."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, nadodala je kako su njih dvoje izuzetno različiti, a njihovi karakteri nisu međusobno kompatibilni.

Josip, koji se svim silama trudi osvojiti naklonost svoje nove supruge, što su primijetili i drugi kandidati u šouu, iskoristio je priliku da na putu do zajedničke večere propita svoj odnos s njom, i kroz smijeh otkrije je li moguće da se između njih rodi ljubav.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vozeći se u automobilu, Josip je upitao svoju suprugu je li ikada bio u njenim snovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Josip propitkivao odnos s Renatom: 'Ne znam imam li čelične živce...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što ja u tvojima jesam pa me zato to pitaš?" odgovorila mu je Renata, pomalo hladno. Iznenađen protupitanjem, Josip nije znao što bi joj odgovorio, pa su situaciju okrenuli na smijeh i šalu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne znamo se još, moramo ići polako", bila je jasna Renata, kojoj je možda i zasmetalo Josipovo inzistiranje na bliskosti.

"Samo polako, znači?" upitao ju je suprug, na što mu je Renata odgovorila da mora imati puno strpljenja za nju, ukoliko je želi osvojiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vidim, samo ne znam imam li čelične živce", objasnio joj je Josip.

Renata je u razgovoru za RTL.hr priznala: "Od samog sam mu početka rekla kako se osjećam i kako vidim naš odnos, a to je prijateljska baza, pa ne vidim uopće konkretanrazlog njegova silnog truda."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Renata Dojčinović

Iako je trenutno zaglavio u 'prijateljskoj zoni' nadamo se da će Renata popustiti i da će svom suprugu dati priliku da dokaže da je vrijedan njezinog srca.

U razgovoru s ekspertima imat će priliku javno iznijeti eventualne probleme i nesuglasice koje su se između njih pojavile,a hoće li dopustiti da im eksperti i pomognu u tome, vidjet ćemo sutra u 21:15 na RTL televiziji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, za one nestrpljive koji žele saznati ljubavne zaplete prije svih ostalih, nova epizoda bit će dostupna već večeras na streaming platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Smatrate li da bi Alen i Nikolina bili dobar par? 'Zapela mi je za oko'