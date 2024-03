Doktorica Petra Meštrić iz prošle sezone RTL-ovog showa 'Brak na prvu', odgovarala je pratiteljima na društvenoj mreži na pitanja i otkrila zanimljive činjenice iz njezina života o kojima dosad nikada nije pričala.

"Koliko si novac dobila za sudjelovanje u 'Braku na prvu'?", zanimalo je fanove.

"Nisam ušla u 'Brak na prvu' zbog novaca niti sam pregovarala za bilo kakav honorar. Rekla sam otvoreno da me taj dio ne zanima. Naravno da se dobije nekakva naknada, ali kod mene uopće nije igrala ulogu", odvratila je Petra.

"Za čime najviše žališ?", glasilo je drugo pitanje.

"Za time što nisam jednom muškarcu koji mi se sviđao dala do znanja. Mislim da je sve moglo biti drugačije", odgovorila je Petra.

"Što voliš raditi u slobodno vrijeme, što te čini sretnom? Što te rastužuje, a što privlači kod ljudi i što te odbija?", zanimalo je pratitelje.

"U slobodno vrijeme 'visim' na društvenim mrežama, kreiram sadržaj, educiram se vezano uz struku, treniram u gymu s trenerom i nekako te društvene mreže me najviše čine sretnom. Rastužuje me to što imam toliko želja, planova i ideja, a ne znam kako ih ostvariti. Kod ljudi me odbija bezobrazluk, nedostatak manira, direktnost prema svim drugima osim prema sebi, zloća. Volim kad je netko ljubazan, ima one 'starinske' manire, kad se može veseliti zbog tuđih uspjeha, kad vidi dobro u ljudima", odgovorila je.

"Je li muškarac koji ti se svidio Tihomir iz 'Braka na prvu'? Baš mi se činilo po pogledima da ti se sviđa, a i pasali bi kao par", upitao je pratitelj.

"Nije, Tihomir mi je jako dobar prijatelj. Kakvim pogledima?", uzvratila je doktorica.

