Ana iz "Braka na prvu" koju smo pratili smo na RTL-u i platformi Voyo je nedavno preselila u Norvešku zbog posla, a njezini su joj obožavatelji na Instagram Storyju postavljali pitanja na temu života u Norveškoj te ih je zanimalo ima li nakon Alena s kojim je u emisiji bila u braku, u njezinom životi novi ljubavni interes.

"Kako si? Jesi li zaljubljena?", glasilo je pitanje Aninog obožavatelja, a Ana je odgovorila da je trenutno zaljubljena u zemlju u kojoj živi, a ne osobu.

"Zaljubljena u ljepote ove zemlje trenutno. Spaljena od sunca", odgovorila je Ana.

Ana Jakus - Brak na prvu

A što je s Alenom?

I dok su Alan i Alan u showu nisu imali bajan odnos, Anine je fanove zanimalo čuju li se njih dvoje i nakon emisije te je li iz njihova odnosa izraslo nešto više.

"Što je s Alenom", pitao je obožavatelj, a Ana je odgovorila: "Stvarno ne bih znala."

Ana Jakus - Brak na prvu

Drugi pratitelj ju je pitao kako je donijela odluku da ode raditi u Norvešku.

"To je moja želja već nekoliko godina. Zemlja mi se svidjela još prije nekoliko godina i rado sam se vraćala turistički dok se nije sve poklopilo da odem živjeti. Do tada sam proučavala, učila, pratila i eto me. Na prvu sam znala da tu želim graditi život i karijeru", napisala je Ana.

Ana Jakus - Brak na prvu

Podsjetimo, Anu su eksperti u "Braku na prvu" spojili s Alenom, no među njima se ljubav nije razvila. Nedavno su oboje na ceremoniji napisali da odlaze, a Ana je za RTL.hr opisala svoje iskustvo u sociološkom eksperimentu.

"Rekla bih da je i on pokušavao predstaviti se što je bolje mogao u situaciji u kojoj smo se našli", kaže Ana koja je priznala da s Alenom nema nikakav kontakt od trenutka izlaska iz eksperimenta.

